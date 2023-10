Perro es captado en cámara de tráfico detrás del volante de un coche a alta velocidad; multan al conductor

ESLOVAQUIA.- Un curioso episodio de tráfico se ha registrado en la aldea eslovaca de Šterusy, donde un hombre eslovaco de 31 años fue multado recientemente después de que una cámara de tráfico capturara a su perro al volante de su vehículo, conduciendo a una velocidad superior a los límites permitidos. La policía eslovaca compartió la historia en redes sociales, desatando una oleada de comentarios divertidos entre los usuarios.

La publicación en Facebook de la policía citó una ficticia conversación del "SR. PERRO" y las autoridades tras el incidente: "Señor Perro, Has Excedido la Velocidad en el Pueblo: Tus Documentos para Conducir..." "Por favor, no tengo... " ladró el perro. Bueno, pagarás extra por eso. "¿Tienes algo, por favor? "No tengo..." ¿Y qué tienes realmente...?" por favor, pulgas.".

El canino al parecer viajaba a una velocidad de 11 kilómetros por hora (6.8 millas por hora) por encima del límite, según informes de Business Insider. La imagen capturada por la cámara “sorprendió” a los oficiales, ya que en lugar del conductor, mostraba al perro sonriente al volante de un Škoda, sin un humano a la vista.

El hombre conductor, quien en realidad conducía el vehículo, alegó que el perro había saltado a su regazo durante el viaje, pero las autoridades no encontraron evidencia de movimiento brusco en el interior del vehículo, según Business Insider. Como resultado, el conductor recibió una multa inmediata por violación de las normas de tráfico.

Aunque no se especificó la cantidad de la multa ni su motivo exacto, la policía emitió un recordatorio a los conductores sobre la importancia de garantizar la seguridad y precaución al transportar mascotas. "Incluso un animal pequeño puede poner en peligro su vida y salud mientras conduce", advirtieron.

Caso similar en Springfield

Este incidente en Eslovaquia recuerda al reciente caso de un hombre en Springfield, Colorado, que intentó evitar problemas legales intercambiando lugares con su perro durante una parada de tráfico. Las autoridades lo arrestaron por conducir bajo la influencia del alcohol y/o drogas, entre otros cargos.