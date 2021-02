Per Espen Stoken: "Tenemos que contar la historia de cómo triunfamos y logramos crear una forma de vida sostenible"

Per Espen Stoken Per Espen Stoken es director del Centro de Crecimiento Verde de la Escuela de Negocios de Noruega. Dice que las películas sobre el apocalipsis climático generan un temor fascinante, pero cree que los medios y la ciencia se equivocan cuando sólo hablan del fracaso ante el calentamiento global: es necesario también definir qué podemos hacer para contenerlo y, a partir de eso, contar otra historia: la historia donde triunfamos. Esa es la propuesta del psicólogo y economista Per Espen Stoken, director del Centro de Crecimiento Verde de la Escuela de Negocios de Noruega.

Stoken cree que para movilizar a las personas frente al cambio climático es necesario dejar de pensar en el fin del mundo y empezar a creer que sí podemos ganar la batalla.

En 2015, el psicólogo publicó el libro "En qué pensamos cuando tratamos de no pensar en el calentamiento global" (What We Think About When We Try Not to Think About Global Warming), identificando los mecanismos con los que funcionan las personas que no creen en el cambio climático y proponiendo un nuevo marco a partir del cual impulsar los cambios que requiere disminuir los gases de efecto invernadero.

Stoken fue parte del Congreso Futuro que se organiza cada verano en Chile, este año en versión online, y conversó con BBC Mundo.

Usted ha planteado que, ante el cambio climático, no podemos pensar sólo en el apocalipsis: también tenemos que crear un relato en el que seamos capaces de triunfar sobre esta amenaza. ¿Podría explicarnos más esa idea?

Me gustaría partir diciendo que, en muchas formas, y especialmente en los países occidentales, existe una cultura cristiana, y la cultura cristiana tiene su libro fundacional en la Biblia. La Biblia termina en el apocalipsis, ese es el libro final del Nuevo Testamento donde todo se va al infierno y la tierra colapsa.