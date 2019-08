MADRID, España.-Una mujer argentina, Macarena Cabrujo, salvó de morir ahogado a un niño senegalés de 10 años que se encontraba cerca de la línea de boyas, según el diario La Vanguardia.

“Pensé que no me ibas a salvar porque soy negro”, le dijo el menor a su salvadora, según recoge el mismo diario.

“Si un niño de 10 años tiene eso en mente es muy triste como sociedad. Yo le dije ‘sos hermoso, vine a sacarte’, aunque sabía que no teníamos muchas posibilidades”, explicó Cabrujo.

La socorrista, que trabaja para el Instituto Balear de Emergencias, no lo pensó dos veces antes de ayudar al niño.

“Desde el momento en que me saqué los pantalones sabía dónde me metía, no tenía ningún elemento de flotabilidad”, afirmó.

Las condiciones no eran seguras en la playa de Can Pere Antoni, en Palma de Mallorca, de hecho, las autoridades habían levantado la bandera roja para avisar a los bañistas del peligro que suponía meterse en el agua.

Yo lo acompañé en el último tramo pero él peleó solo. Yo le decía ‘aguántame que ya vamos a salir juntos’. Entonces me meto y lo saco, lo remolco hasta la primera boya que veo porque quería asegurarme cómo estaba. Logré agarrarme con un solo dedo en uno de los agujeros”, explicó la socorrista en declaraciones recogidas por La Vanguardia.

Cuando lograron salir del agua, Cabrujo tranquilizó al menor y esperaron a Emergencias. El niño fue llevado al hospital, donde le examinaron, y ahora se encuentra fuera de peligro.

Con información de Bles.com