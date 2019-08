Pagarán 3mdd a mujer que pasó 35 años por un asesinato que no cometió

RENO, Nevada.- Una mujer que pasó 35 años en prisión por un asesinato en Nevada que no cometió antes de ser exonerada por evidencia de ADN en la colilla de un cigarrillo de la escena del crimen recibirá $ 3 millones en un pago parcial de un federal demanda de derechos civiles, dijo su abogado el miércoles.

Cathy Woods, de 68 años, continuará buscando daños adicionales en la ciudad de Reno y en los antiguos detectives a los que acusa de obligarla a confesarla mientras era paciente en un hospital psiquiátrico de Louisiana en 1979, según su abogada, Elizabeth Wang.

Woods fue liberado de la prisión en 2015 cuando nuevas pruebas vincularon el asesinato en 1976 de un estudiante universitario de Reno con un interno de Oregon, Rodney Halbower, quien desde entonces ha sido condenado por dos asesinatos en el área de la Bahía de San Francisco que ocurrieron durante el mismo período.

Woods, que ahora vive con familiares cerca de la ciudad de Anacortes, Washington, fue la mujer encarcelada injustamente más larga en la historia de Estados Unidos, según el Registro Nacional de Exoneraciones.

Aunque ninguna cantidad de dinero compensará a la Sra. Woods por lo que sufrió, esto al menos contribuirá a brindarle atención", dijo Wang.

Woods era extremadamente psicótica y nunca debería haber sido interrogada por detectives que investigaban el asesinato en 1976 de Michelle Mitchell, de 19 años, dijo Wang.

La Comisión del Condado de Washoe votó 4-0 el martes para pagar $ 3 millones para resolver una parte de la demanda federal que había nombrado al ex fiscal de distrito del condado Cal Dunlap como acusado. Wang dijo que le pedirá a un juez federal que lo retire como acusado después de finalizar el acuerdo parcial.

Una demanda separada presentada contra el estado a principios de este mes también continuará, dijo Wang, en virtud de una nueva ley de Nevada que entró en vigencia este año, permitiendo a los condenados injustamente buscar hasta $ 3.5 millones en daños civiles. La demanda federal busca daños monetarios no especificados.

La condena inicial de Woods en 1980 fue revocada por la Corte Suprema de Nevada. Fue condenada nuevamente en 1984, y el tribunal superior confirmó esa condena en 1988.

Un juez lo dejó definitivamente en 2014 después de que la tecnología de ADN no disponible previamente vinculaba la evidencia con Halbower. Los detectives en Reno y el norte de California lo identificaron posteriormente como el "Asesino de Gypsy Hills", llamado así por un área en la ciudad de Pacifica en el área de la Bahía de San Francisco, donde se encontró un cuerpo.

Las autoridades creen que Halbower violó y mató a seis mujeres y niñas, incluido Mitchell en Reno en 1976. Pero solo fue acusado de dos asesinatos y el año pasado fue sentenciado a cadena perpetua por los asesinatos de Paula Baxter, de 17 años, y de 18 años. -Veronica Cascio.

El condado dijo en un comunicado que sigue confiando en que los empleados del condado no hicieron nada malo, pero que el acuerdo pone fin a los costosos litigios.

"La condena y posterior encarcelamiento de Woods por asesinato es una situación trágica que el condado de Washoe espera que nunca se repita", dijo el condado. "Si bien el dinero rara vez puede compensar a un individuo por la pérdida de libertad, el condado de Washoe espera sinceramente que este acuerdo monetario se utilice para la mejor atención posible de Woods".

La demanda federal de Woods presentada en 2016 dice que era una mujer mal educada con una enfermedad mental grave que fue "enmarcada intencionalmente" por las autoridades.

Ella estaba sirviendo en Reno cuando Mitchell fue asesinado. Más tarde se mudó a Louisiana, y su madre la llevó al hospital psiquiátrico donde Woods le contó a un consejero sobre "una niña llamada Michelle asesinada en Reno".

La defensora pública del condado de Washoe, Maizie Pusich, dijo a The Associated Press en 2014 que Woods no recordaba haber confesado mientras estaba en el hospital.

"Me dijeron que era producto de querer tener una habitación privada", dijo Pusich. "Le dijeron que no era lo suficientemente peligrosa como para calificar, y en poco tiempo afirmó que había matado a una mujer en Reno".