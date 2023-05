Padre muere y sus 2 hijos resultan heridos al explotar una granada de las viejas pertenencias del abuelo dentro de su casa de Indiana

INDIANA.- Un hombre murió y sus dos hijos adolescentes resultaron heridos después de que una granada que encontraron entre las viejas pertenencias de su abuelo explotó en su casa de Indiana el sábado, dijo la policía.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de Lake, alguien tiró del alfiler del explosivo, lo que provocó que detonara dentro de la residencia Lakes of the Four Seasons alrededor de las 18:30 horas, informó el medio WGN-TV.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron al padre inconsciente y poco después fue declarado muerto.

Los dos hijos del hombre, de 14 y 18 años, fueron llevados a un hospital local con heridas graves causadas por la explosión, según el departamento del alguacil.

El Escuadrón de Bombas del Condado de Porter también respondió para determinar si había artefactos explosivos adicionales en la casa.

La unidad de investigación de la escena del crimen del Departamento del Sheriff del Condado de Lake y los detectives de homicidios están investigando la explosión.

Ninguna otra información estuvo disponible de inmediato.

 

Te puede interesar: Hombre de Florida mata a su abuela con un martillo, hiere gravemente a su abuelo y llama a la ama de llaves para que limpie la sangrienta escena del crimen