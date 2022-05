Óscar Denis, el exvicepresidente de Paraguay que lleva 600 días secuestrado por el grupo marxista EPP

Getty Images Óscar Denis fue vicepresidente de Paraguay entre 2012 y 2013, y también fue senador y gobernador de Concepción.

"La declaración de victoria del gobierno es una muestra de su derrota frente al EPP, a 600 días del secuestro de nuestro papá Óscar Denis nos duele su ausencia, incluso más que en esos primeros días, porque hoy podemos ver con claridad que los responsables de su libertad, de nuestra seguridad, ni cumplen ni tienen pensado garantizar ese derecho".

Con esas palabras, Beatriz Denis, marcó el lunes los 600 días de cautiverio de su padre, el exvicepresidente de Paraguay Óscar Denis, por parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Óscar Denis, quien ocupó la Vicepresidencia entre 2012 y 2013, durante la administración de Federico Franco, fue secuestrado en septiembre de 2020 en las afueras de su estancia ubicada cerca de Concepción, el departamento en el noreste de Paraguay, lindante con Brasil.

Como explicó la corresponsal de la BBC Verónica Smink, Concepción es "el epicentro donde opera el EPP, una organización paramilitar de ideología marxista, que lucha por una reforma agraria y se financia principalmente a través de los secuestros extorsivos y la venta ilegal de marihuana, que se produce en la zona".

Qué es el EPP

Hasta el secuestro del exvicepresidente, el golpe de mayor impacto que se le atribuía a los líderes de este grupo era la de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas (1998-1999), quien fue hallada muerta cinco meses después de haber sido retenida, en 2004.

En ese momento el EPP aún no se llamaba así, sino que era el brazo armado del Partido Patria Libre (PPL), una pequeña fuerza política de extrema izquierda surgida en la década de 1990.

Esta célula fue disuelta tras ser acusada del secuestro y muerte de Cubas, de 31 años, pero el grupo resurgió en 2008 con el secuestro del ganadero Luis Lindstron, quien fue liberado dos meses más tarde tras el pago de un rescate.

@MaritoAbdo/Twitter El presidente paraguayo, Mario Abdo, fotografiado aquí con miembros de la FTC en el campamento atacado, anunció que el operativo había sido "exitoso en todo sentido".

Aunque comenzó con menos de 30 miembros, los sucesivos gobiernos paraguayos no lograron erradicar al grupo marxista, al que se le atribuye unas 70 muertes, entre civiles, policías y militares.

Los analistas consultados por la BBC indicaron que el número escaso de efectivos, su conversión de una guerrilla urbana a un grupo que opera en zonas rurales y el hecho de que no hacen vida militar de forma permanente -sino que lo alternan con labores rurales- ha dificultado su desmantelamiento como organización.

Por eso, el gobierno paraguayo celebró cuando el 2 de septiembre de 2020 se descubrió un campamento del grupo en la localidad de Yby Yaú, donde las autoridades hallaron dinero, armas y dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, laptops, cámaras fotográficas y de filmación.

Pocas semanas después Denis fue secuestrado, en lo que se consideró una represalia del grupo por el operativo militar en su campamento de Yby Yaú.

Cuestionamientos al gobierno

La familia de Denis pidió al gobierno que haga más por su liberación y cuestionó las declaraciones oficiales que hablan de la derrota de este grupo marxista.

"Repudiamos que el gobierno se esté jactando de una victoria estratégica contra el grupo terrorista que tiene en sus garras a nuestro padre y en zozobra a todo un pueblo", expresó Beatriz Denis, hija del exvicepresidente.

En abril de este año, Luis Apesteguia, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) creada en 2013 para combatir al grupo marxista, había informado que el EPP estaba "estratégicamente derrotado", ya que no podía reclutar más seguidores y había tenido que buscar refugio en comunidades indígenas.

Sin embargo, la hija del exvicepresidente dijo que los secuestros continúan, que hay gente que sigue obligada a pagar "el impuesto revolucionario" y que no hay noticias de su padre.

Getty Images La familia de Denis indicó que ya no se reúne con los representantes del FTC.

Tras estas declaraciones, Apesteguia respondió: "Sabemos del dolor de la familia. Sabemos que todo lo que hagamos o digamos, mientras ellas no le tengan a su padre de vuelta, no va a ser suficiente. Entendemos perfectamente ese dolor, pero no compartimos las expresiones que dieron".

Entre los nuevos actos delictivos a los que hizo referencia Beatriz Denis, está el secuestro de tres personas en marzo de este año, dos de las cuales aparecieron muertas.

El tercero es Carlos González, un maestro retirado que fue liberado con un mensaje del grupo en el que ofrece un intercambio de información sobre el exvicepresidente y el oficial de policía Edelio Morínigo, secuestrado en 2014, a cambio de datos sobre Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, la hija de dos de sus líderes.

La adolescente, conocida con el apodo de Lichita, desapareció el 30 de noviembre de 2020 y es hija de Alcides Oviedo y Carmen Villalba, actualmente en prisión por cargos de secuestro e intento de asesinato.

El grupo marxista cree que el Estado paraguayo está detrás de esta desaparición.

La familia de Óscar Denis ha expresado su conformidad con un intercambio de información de esta naturaleza que conduzca a saber más sobre el paradero de su padre.

