Oscar 2023: estos son los ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

Guillermo del Toro y su equipo recibieron el primer Oscar de la Noche por "Pinocho" a mejor película animada.

Con diez nominadas a mejor película del año, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entrega este domingo los Oscar a lo más destacado del cine en el último año.

La 95ª edición de los premios de Hollywood arrancó a las 17:00 hora local (00:00 GMT) en el teatro Dolby de Los Ángeles, con el presentador Jimmy Kimmel como maestro de ceremonia.

En la previa, la estadounidense Everything Everywhere All At Once("Todo en todas partes al mismo tiempo") lideraba la carrera con 11 nominaciones, seguida de la irlandesa The Banshees of Inisherin ("Los espíritus de la isla" en Latinoamérica o "Almas en pena de Inisherin" en España) y la alemana Im Westen nichts Neues ("Sin novedad en el frente") con 9 cada una.

América Latina está presente y a la expectativa con las nominaciones de la cubana Ana de Armas como mejor actriz por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde ("Rubia") y de "Argentina, 1985" como mejor película internacional.

El mexicano Guillermo del Toro abrió la noche con el triunfo de "Pinocho" en la categoría de mejor película de animación.

Los ganadores

Mejor película de animación: Guillermo del Toro's Pinocchio ("Pinocho")

