Oscar 2021: estos son los nominados a los premios de la Academia de Hollywood

Getty Images El 25 de abril se celebrará la 93ª edición de los premios Oscar. Llegan con retraso por causa de la pandemia del coronavirus, pero este lunes finalmente fueron anunciadas las nominaciones a la edición 93ª de los premios Oscar. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, conformada por más de 9.000 miembros, está a cargo de ver los títulos y escoger a los candidatos.

La actriz y productora Priyanka Chopra y el cantante Nick Jonas anunciaron las nominaciones en 23 categorías.

La ceremonia por lo general se celebra en febrero, pero este año fue atrasada dos meses y se celebrará el domingo 25 de abril.

Aunque todavía se desconoce si tendrá anfitrión, la Academia informó que habrá un show en persona, pero no solamente desde el habitual Teatro Dolby, en Los Ángeles, sino desde varias locaciones.

En respuesta al cierre de los cines, la Academia cambió temporalmente sus reglas para permitir que los filmes calificaran para la competencia a los 60 días de exhibición en cines, plataformas de streaming o por video bajo demanda.

Lista de nominados

Mejor película

"El Padre"

"Judas y el mesías negro"

"Mank"

"Minori"

"Nomanland"

"Promising young woman"

"Sound of metal"

"The trial of the Chicago 7"

Mejor dirección

"Another round"

"Mank"

"Minari"

"Nomaland"

"Promising yound woman"

Mejor actor

Riz Ahmed

Chadwick Boseman

Gary Oldman

Mejor actriz

Viola Devis

Andra Day

Vanessa Kirby

Carey

Mejor actor de reparto

Sacha Baron Cohen

Daniel Kaluuya

Leslie Odom Jr.

Paul Raci

Lakeith Stanfierld

Mejor actriz de reparto

Maria Bakalova, por "Borat 2"

Glenn Close, por "Elegía rural"

Olivia Colman, por "El padre"

Yuh-Jung Young, por "Minari"

Mejor guión original

"Judas y el mesías negro"

"Minari"

"Promising Young Woman"

"Sound of Metal"

"The Trial of the Chicago 7"

Mejor guión adaptado

"Borat Subsequent Moviefilm"

"El padre"

"Nomadland"

"One Night in Miami"

"The White Tiger"

Mejor edición

Mejor película internacional

"Another Round"

"Better Days"

"Collective"

"The Man Who Sold His Skin"

"Quo Vadis Aida?"

Mejor película de animación

"Onward"

"Over the Moon"

"A Shau the Sheep Movie: Farmageddon"

"Soul"

"Wolfwalkers"

Mejor documental

"Collective"

"Crip camp"

"El agente topo"

"My Octopus teacher"

"Time"

Mejor corto documental

Mejor diseño de producción

"El Padre"

Mejor canción original

"Fight for you"

"Hear my voice"

"Husavic"

Mejores efectos especiales

Mejor maquillaje y peinado

Emma

Hillbilly Elegy

Mejor cinematografía

Mejor corto de acción

Mejor corto animado

Mejor vestuario

Mejor banda sonora

"Da 5 Bloods"

"Mank"

"Minari"

"News of the World"

Mejor edición de sonido

Mejor mezcla de sonido

