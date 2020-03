“Ortega, el violador eres tú”: Grupo feminista contra presidente de Nicaragua

NICARAGUA - Un grupo de estudiantes de Nicaragua adaptó este lunes la canción “Un violador en tu camino” para señalar al presidente Daniel Ortega, mientras realizaban la conocida performance feminista, en honor del Día Internacional de la Mujer, celebrado desde ayer en todo el mundo.

“Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía, ¡Daniel Ortega!, el violador eres tú”, cantaron decenas de estudiantes con sus rostros tapados, desde el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua.

El señalamiento a Ortega fue motivado por dos razones: la primera, una antigua acusación legal de su hijastra, Zoilamérica Narváez, por la cual no fue procesado; la segunda, una grave crisis sociopolítica que parece propiciar el incremento de la violencia hacia las mujeres.

“Tenemos un presidente violador, el Estado es cómplice de funcionarios que no llevan a la justicia a los agresores, y tenemos impunidad para los criminales”, afirmó una de las líderes de la manifestación, enmascarada, que no reveló su identidad por temor a represalias.

TAMBIÉN CONTRA MURILLO

Los señalamientos de las jóvenes feministas se hicieron extensivos a la Policía Nacional y a la esposa de Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo, madre de Narváez.

“El violador eres tú, es la Policía, es la ‘Chayo’ (Murillo), los jueces, el Estado, el presidente”, continuaron las mujeres, vestida con prendas moradas, distintivas del feminismo.

Tras la performance, las estudiantes marcharon dentro del campus universitario, portando carteles con frases como “Feliz será el día que no falte ninguna”, “Estamos vivas, pero no sabemos hasta cuándo”, “Disculpen la molestia, pero nos están matando”, “No nací mujer para morir por serlo”, o “La clandestinidad no salvó ni una vida”.

Las mujeres no salieron de la sede de la UCA debido a que en Nicaragua existe una estricta prohibición de expresiones de rechazo contra Ortega y su familia, cuya desobediencia ha llevado a cientos de personas a ser encarceladas y enjuiciadas por terrorismo y otros delitos.

También gritaron consignas, entre ellas, “¡La violencia machista reproduce dictaduras!”, “¡La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas!”, y “¡Mujer, escucha, esta es tu lucha!”.

En la manifestación las mujeres jóvenes exigieron “justicia” y “no más impunidad”.

INSEGURIDAD

Desde que Ortega volvió al poder, en 2007, el rol de las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia fue reducido hasta que fueron eliminadas, a la vez que crecieron los registros sobre violencia machista, mismos que no parecen bajar a pesar de que el Gobierno ha reabierto dichas oficinas desde febrero pasado.

En lo que va de 2020 unas 16 mujeres han muerto a causa de la violencia machista, en 2019 al menos 59 mujeres murieron por feminicidio, mientras que en 2018 y 2017 el total de víctimas fue 57, según los registros de organizaciones feministas, únicos a los que se tiene acceso en Nicaragua.

Las ONG feministas han instado a las mujeres a cuidarse "unas a otras".

Nicaragua era considerado uno de los países más seguros de Latinoamérica hasta el estallido popular Ortega, en abril de 2018.



Información por EFE.