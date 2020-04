Oriente Medio levanta algunas restricciones contra la COVID-19 por Ramadán

MADRID.-Varios países de Oriente Medio levantaron este domingo algunas de las restricciones impuestas para frenar la propagación del coronavirus, como el restablecimiento parcial de los servicios de transporte e instituciones o una reducción del toque de queda, en medio del mes sagrado musulmán de ramadán.



ARABIA SAUDÍ



El rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, ordenó hoy levantar el toque de queda total y, a partir de este domingo y hasta el próximo 13 de mayo, la población no podrá salir a la calle desde las 09.00 hasta las 17.00 hora local (06.00-14.00 GMT), anunció la agencia oficial SPA.



La ciudad sagrada de La Meca, donde millones de peregrinos musulmanes viajan cada año para realizar el hach, uno de los cinco pilares del islam que está previsto para el mes de julio, queda exenta de esta decisión y se mantendrá el toque de queda total en esa zona.



Asimismo, según SPA, algunos establecimientos comerciales e industrias abrirán sus puertas parcialmente a partir del próximo miércoles y hasta el 13 de mayo, mientras que las actividades económicas que no puedan cumplir con el distanciamiento social, como centros de estética, peluquerías y restaurantes, permanecerán cerradas.



Arabia Saudí ha visto un repunte de casos de coronavirus desde que la semana pasada empezó a hacer test masivos a la población y, desde entonces, los casos diarios se cuentan por miles, elevando la cifra total a 16.299 contagios y 136 muertes.



EMIRATOS ÁRABES UNIDOS



En Dubái, la capital económica de Emiratos Árabes Unidos (EAU), los servicios de transporte público empezaron a funcionar con normalidad este domingo.



Los pasajeros de metro y otros medios de transporte están obligados a cumplir con ciertos requisitos, como mantener una distancia de dos metros entre ellos y llevar mascarilla, mientras que la Autoridad de Carreteras y Transporte emiratí distribuyó más de 170.000 pegatinas en autobuses y vagones sobre cómo prevenir la propagación de la COVID-19.



Los EAU fue el primer país árabe que registró casos de coronavirus y, hasta el momento, suma 9.281 contagios y 64 muertes.



EGIPTO Y EL LÍBANO



En Egipto se reanudó hoy la actividad en diferentes oficinas gubernamentales de documentación y registros, mientras que el toque de queda se mantiene de las 21.00 a las 06.00 hora local (19.00-04.00 GMT).

El número de casos sigue aumentando a diario, aunque a un ritmo constante, hasta alcanzar ya 4.092 contagios y 294 muertes.



Por su parte, el Gobierno libanés comienza desde mañana la primera fase de las cinco preparadas en su plan de desescalada para reactivar la frágil economía del país, con la apertura de compañías gubernamentales, pequeños negocios y hoteles, entre otros.



A partir del 4 de mayo, podrán empezar a reabrir los restaurantes, pero al 30 % de su capacidad y prohibiendo las pipas de agua, si la evolución de la pandemia es favorable.



El Líbano es uno de los países con menos casos en la región y hasta ahora se han contabilizado 707 infectados, de los cuales 145 se han recuperado y 24 han muerto.



SIRIA



El Gobierno sirio decidió hoy poner fin al aislamiento total a la ciudad de Menin, al norte de Damasco, después de que el 1 de abril se impusiera la cuarentena total tras la muerte allí de una mujer que estaba infectada por coronavirus.





Además, hoy el Consejo de Ministros pidió a los ministerios a que vayan restableciendo los turnos de sus trabajadores de manera gradual, al 40 % esta semana y que irá aumentando según las necesidades, informó la agencia estatal SANA.



Hasta el momento, hay veintiocho casos activos reconocidos por el Ejecutivo sirio, después de dar de alta a once personas y morir dos, una de ellas en el noreste del país.