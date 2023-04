Oficialista Peña lidera conteo de elecciones generales en Paraguay con 50% de mesas escrutadas

ASUNCIÓN.-El candidato oficialista Santiago Peña se imponía el domingo con comodidad en las elecciones generales de Paraguay, con casi la mitad de los votos contabilizados, y parecía encaminarse a asegurar al conservador Partido Colorado otro período en el poder pese a sus conflictos internos y denuncias de corrupción.

Peña, un economista de 44 años, obtenía un 45.2% de los votos frente a un 28% del líder opositor Efraín Alegre con cerca del 50% de las mesas contabilizadas.

La difícil situación económica que enfrentan muchos paraguayos tras la pandemia de COVID-19 y el alza de los precios por la invasión de Rusia a Ucrania, así como la rampante corrupción, fueron los asuntos centrales de la campaña.

Más de 4,7 millones de paraguayos estaban habilitados para votar en los 17 departamentos del país. En Asunción y las ciudades más pobladas del país se observaron largas filas de electores y los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacaron la "alta participación continua todo el día".

No quería votar, siento todo en decadencia. Pero no votar me hace parte del problema y quiero que haya más oportunidades de trabajar para los jóvenes", dijo Fiorella Moreno, de 23 años al salir temprano a la mañana de un local de votación repleto en un barrio de clase media de la capital.