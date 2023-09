Oficial de policía acusado de asesinato se entrega semanas después del tiroteo fatal

Un oficial de policía de Filadelfia que disparó y mató a un conductor se entregó el viernes y fue acusado de asesinato por la muerte del hombre mientras los fiscales publicaban imágenes gráficas de la cámara corporal del enfrentamiento fatal.

El oficial Mark Dial se entregó con una orden penal y fue procesado el viernes por cargos de asesinato, homicidio voluntario, opresión oficial y otros cuatro cargos. Dial no hizo comentarios mientras pasaba junto a los periodistas para rendirse. Su abogado insistió en que el tiroteo estaba justificado y dijo que Dial pensaba que Eddie Irizarry, de 27 años, tenía un arma.

Las imágenes de la cámara corporal de la policía del tiroteo fatal muestran a Dial disparando su arma a corta distancia a través de la ventana del lado del conductor enrollada del sedán de Irizarry durante una parada de vehículos el 14 de agosto. Dial disparó a Irizarry unos siete segundos después de salir de una camioneta de la policía y caminar a zancadas. al auto de Irizarry, según el video. Disparó un total de seis balas.

Los videos, tomados de la cámara corporal de Dial y de la cámara de un segundo oficial en la escena, "son evidencia crucial en el caso y en muchos sentidos hablan por sí mismos", dijo el fiscal de distrito Larry Krasner en una conferencia de prensa.

El abogado de Dial, Fortunato N. Perri Jr., dijo que se planeó una defensa enérgica.

A pesar de lo que se ha presentado a los medios, los hechos mostrarán inequívocamente que el oficial Mark Dial tenía justificación legal para disparar su arma mientras temía por su vida”, dijo Perri en un correo electrónico a The Associated Press.

Dial quedó en libertad bajo fianza de 500 mil dólares el viernes y debía comparecer ante el tribunal a finales de este mes para una audiencia preliminar sobre los cargos. El sindicato de policía confirmó que pagó el 10% del monto de la fianza para asegurar la liberación de Dial.

Otro abogado defensor, Brian J. McMonagle, calificó de “espantosa” la decisión de acusarlo de asesinato.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a Irizarry sosteniendo un cuchillo en su mano derecha, junto a su pierna derecha, antes de que le dispararan.

Krasner, el fiscal de distrito, se negó a responder preguntas sobre lo que mostraban los videos, pero dijo que los hechos respaldaban claramente los cargos.

Hemos estado tratando de ser justos, equitativos con todos. Hemos estado tratando de dejar muy claro que la justicia es imparcial. Es imparcial si eres poderoso o no poderoso, rico o no rico, famoso o no famoso, un insider o un outsider”, dijo.