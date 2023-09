Nunca dejó de tener sangrado hasta que por el dolor llamó a una ambulancia y volvió con un bebé

ESTADOS UNIDOS.- Una usuaria de Twitter compartió su vivencia que se volvió viral en la red social y despertó las alarmas en todas esas mujeres que aunque siguen presentando sangrado podrían no estar libres del embarazo.

Tan solo dos párrafos fueron suficientes para que muchas otras jóvenes se pusieran a pensar sobre si no podrían estar viviendo una situación similar.

¿Qué pasó con la joven, tuvo un bebé pese al período?

La creadora de la publicación explicó que el martes en la madrugada despertó con fuertes dolores de estómago que no podía soportar y llamó a la ambulancia sin esperar que volvería a casa con un bebé en brazos.

Tuesday around 2am, I woke up due to severe stomach pains and I couldn’t handle it anymore. I called the ambulance and I came home with a baby boy



Tuve todos mis periodos pero este mes tuve periodos muy dolorosos y ardor de estomago casi todos los días; alguien me ha traicionado

Ella asegura que tuvo todos sus períodos, pero el más reciente le pareció muy doloroso con ardor de estómago casi a diario

La joven también se preguntó que si el padre le creería lo que estaba sucediendo, ya que al presentar sangrado nunca sospecharon que estuviese embarazada.

Will the father even believe me?

Joven pudo haber confundido su período con sangrados recurrente

Investigaciones de clínicas estadounidenses sugieren que probablemente lo que sucedió en el caso de la joven es que presentaba sangrados vaginales recurrentes cada cierto tiempo, pero no necesariamente se trataba de su período menstrual, pues este es el resultado de un ciclo hormonal que involucra la liberación de un óvulo por parte de los ovarios (ovulación) y la preparación del revestimiento uterino para la posible implantación de un óvulo fertilizado. En caso de que no se produzca la fertilización del óvulo y la implantación no ocurre, el revestimiento uterino se desprende en forma de menstruación.

Sin embargo, es importante destacar que algunas mujeres pueden experimentar sangrado vaginal durante el embarazo, que puede confundirse con un período menstrual. Este sangrado no es un verdadero período menstrual, sino que puede deberse a otras causas, como la implantación del óvulo en el útero o problemas médicos.

Ante la duda por ello especialistas recomiendan realizar una prueba de embarazo y consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico preciso. Las pruebas de embarazo caseras y las consultas médicas son la mejor manera de confirmar o descartar un embarazo.