Nueva cepa del coronavirus | "Si el virus sigue circulando libremente, aumenta el riesgo de que se adapte mejor": entrevista con Tulio Oliveira, el brasileño que descubrió una nueva mutación

"Si dejamos que el virus siga circulando libremente, le damos muchas posibilidades de adaptarse mejor a la transmisión en humanos", dice Tulio de Oliveira, el brasileño detrás del descubrimiento de una nueva mutación "más transmisible" del coronavirus que causa preocupación en todo el mundo, en una entrevista con BBC News Brasil.

Oliveira es director del laboratorio Krisp, de la Escuela de Medicina Nelson Mandela, en la Universidad de KwaZulu-Natal de Durbán (Sudáfrica), donde vive desde 1997.

Lideró el equipo que descubrió una nueva variante del coronavirus en el país y compartió los datos con la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que a su vez permitió al Reino Unido descubrir su propia variante.

Oliveira apunta que las dos variantes son más transmisibles que la original, pero, por ahora, no se sabe que sean más letales.

Comparten algunas similitudes, pero han evolucionado por separado. Ambas tienen una mutación, llamada N501Y, ubicada en una parte crucial del virus, utilizada para infectar células en el cuerpo humano.

En Sudáfrica, la nueva variante identificada por Oliveira y su equipo estaría detrás de la segunda ola de la pandemia del país.

Se propagó rápidamente y se convirtió en la forma dominante del virus en algunas partes del territorio, lo que provocó la saturación del sistema de salud.

La variante del Reino Unido, que también es más contagiosa, se ha extendido al sureste de Inglaterra, creando nuevas restricciones y cuarentenas para la población local.

Esta semana, decenas de gobiernos suspendieron temporalmente los vuelos internacionales originados o con escala en Reino Unido en un intento por controlar la diseminación de esta mutación del virus.

Getty Images La aparición de nuevas mutaciones del coronavirus generó alarma alrededor del mundo.

Sin embargo, ya para este domingo, varios países europeos así como Canadá y Japón habían detectado los primeros casos de esa nueva variante.

A continuación les presentamos una síntesis de la entrevista que le hizo BBC Brasil a Oliveira.

¿En qué consiste esta nueva variante? ¿Hay alguna razón para entrar en pánico?

En Sudáfrica descubrimos una variante que parece estar expandiendo las infecciones mucho más rápidamente. Descubrimos esta variante en Nelson Mandela Bay, una de las regiones más turísticas de Sudáfrica. Esta variante se expandió rápidamente a Ciudad del Cabo y Durban.

Cuando secuenciamos el código genético, encontramos que tenía muchas mutaciones, principalmente en la proteína del virus que ingresa al receptor humano para ingresar a las células humanas.

Algunas de las mutaciones en esta proteína ocurrieron en la posición 501, en un aminoácido llamado tirosina.

Esta mutación también se encontró en una cepa completamente diferente en el Reino Unido, pero que tiene una mutación [en común] entre ellas. Y es exactamente esta mutación la que creemos que está relacionada con una mayor transmisibilidad del virus.

Hasta ahora, el mayor peligro reside en que, como las transmisiones son más rápidas, nuestros hospitales están completamente saturados de pacientes que necesitan cuidados intensivos. Entonces, por el momento, no podemos recibir más pacientes en los hospitales.

Tanto nosotros como los británicos pensamos que potencialmente estas dos variantes ya no son letales, pero están afectando mucho a los hospitales del Reino Unido y Sudáfrica.

¿Cuál sería su recomendación para evitar que circule esta mutación en Brasil?

Primero, no sabemos si la misma variante ya está en Brasil. Principalmente porque la parte genómica de Brasil no es tan fuerte como en Sudáfrica y en Reino Unido.

Por ello, no nos sorprenderá que varios países del mundo, a medida que comienzan a secuenciar más los genomas de sus cepas, encuentren virus más adaptados a la transmisión.

En segundo lugar, Brasil nunca ha logrado controlar la pandemia de covid-19 y, por lo tanto, la posibilidad de que se desarrolle otra cepa en Brasil o se importe es alta.

Sería importante controlar la pandemia, asegurarse de que haya camas en los hospitales y tratar de reducir el número de personas que mueren por esta enfermedad.

En otras palabras, dado que Brasil no es fuerte en la secuenciación genética del virus, no sabemos si esta mutación ya llegó a Brasil, o si alguna otra mutación ya llegó a Brasilo, incluso, si hay mutaciones en el propio virus que aún no se han descubierto en otras partes del mundo...

Eso es, exactamente. El mensaje principal es que si dejamos que este virus circule a un nivel medio o alto, damos muchas posibilidades de que el virus se adapte mejor a la transmisión en humanos.

Entonces, mi sugerencia para Brasil es aumentar la parte de secuenciación del virus para intentar comprender mejor cuáles son las cepas circulantes e intentar detectar ahora una cepa que circula mucho más rápido o una introducción externa de una cepa que tiende a circular y provoca más infecciones.

