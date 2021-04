Mundo "Nos hemos dado cuenta de que la intimidad constante y continua no es soportable para la mayoría de las parejas": entrevista con la socióloga Eva Illouz BBC Mundo explora con la reconocida socióloga francoisraelí Eva Illouz el impacto que la crisis desatada por la pandemia de covid-19 está teniendo en nuestras vidas privadas y relaciones íntimas. Por Margarita Rodríguez - BBC News Mundo Getty Images Los confinamientos han sido una prueba difícil para muchas parejas. "La casa sin la esfera pública" puede llegar a ser una experiencia "extremadamente opresiva". Este planteamiento de la reconocida socióloga francoisraelí Eva Illouz apunta a que, de hecho, hemos concebido nuestras casas no tanto para vivir, sino "como un lugar al que volvemos". Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase Y es que la crisis desatada por el nuevo coronavirus nos ha permitido apreciar cuán importante es el ámbito público en nuestras vidas privadas. "La idea de intimidad y de pareja que tenemos se basa, en gran medida, en la posibilidad de que los dos géneros conduzcan sus vidas fuera de los confines del hogar", le dice a BBC Mundo la profesora de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales (EHESS) de París y de la Universidad Hebrea de Jerusalén. "Muchas de estas relaciones se fundamentan en el hecho de que los hombres y las mujeres toman caminos diferentes durante el día". En la mayoría de los casos, cada miembro de la pareja se va por su lado, ya sea que cada uno tenga un trabajo o que uno se quede a cargo del hogar o del cuidado de los niños, lo cual implica, por ejemplo, salir para llevarlos a la escuela. "Y, después, en la noche se reúnen".

Pero los confinamientos impuestos para evitar la propagación del virus han borrado las condiciones que permiten que eso suceda.

La intimidad

Illouz es autora de varios libros, entre ellos, Why Love Hurts: A Sociological Explanation ("Por qué duele el amor: una explicación sociológica") y Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism ("Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo").

EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images Eva Illouz es profesora universitaria, autora de varios libros y ha sido premiada por sus aportes a la investigación de la sociología cultural, de las emociones y del capitalismo. También ha estudiado el efecto del consumismo y de los medios de comunicación en los patrones emocionales.

En 2019, publicó The End of Love: A Sociology of Negative Relations ("El fin del amor: una sociología de las relaciones negativas"), que es "la culminación de un estudio de dos décadas sobre las formas en que el capitalismo y el mundo moderno han transformado nuestra vida emocional y romántica", señala Oxford University Press.

En la obra, la académica plantea cómo grandes fuerzas colectivas le dan forma a nuestras experiencias privadas.

La crisis desencadenada por el coronavirus es otra muestra del impacto de las fuerzas macrosociales en nuestra intimidad.

"Lo que más he observado es que lo que llamamos casa, la esfera privada y doméstica, necesita desesperadamente de la esfera pública de los amigos, del trabajo, de las calles para poder cumplir su función", indica.