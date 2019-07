"No trataremos más" con embajador británico": Trump

WASHINGTON.-El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que no tratará más con el embajador británico en Washington, Kim Darroch, tras la filtración de cables críticos con su Administración, y consideró como "buenas noticias" que el Reino Unido tenga "pronto un nuevo primer ministro".

No conozco al embajador, pero no gusta ni es muy respetado dentro de EU. No trataremos más con él", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.