No tengo idea de quién es: Trump desconoce a mujer que lo acusa de acoso sexual

WASHINGTON, Estados Unidos. — El presidente Donald Trump dijo que una columnista de Nueva York que afirma que él la acosó sexualmente en un vestidor de una tienda departamental en Manhattan a mediados de los 90 hizo una “acusación totalmente falsa” en su contra y negó conocer a la mujer.

“No tengo ni idea de quién es esta mujer”, dijo Trump el sábado mientras salía de la Casa Blanca rumbo a la finca de descanso presidencial de Camp David.

El mandatario rio cuando le preguntaron sobre una fotografía en donde aparece con la mujer, E. Jean Carroll, que una revista de Nueva York publicó en su sitio web junto con la descripción de Carroll sobre la supuesta agresión sexual de Trump. En la imagen también aparece la entonces esposa de Trump, Ivana Trump, y el entonces esposo de Carroll, el conductor de noticiero neoyorkino John Johnson.

“Parado con un abrigo en una fila. Por favor”, dijo Trump acerca de la fotografía tomada en 1987. “Dándole la espalda a la cámara”.

La acusación contra Trump está descrita en el libro de próxima aparición de Carroll sobre los “hombres espantosos” con los que la columnista de la revista Elle se ha topado en su vida. Trump también acusó a la revista de Carroll de publicar las denuncias de Carroll en contra de él y otros para aumentar sus lectores.

Los primeros comentarios los hizo Trump en un comunicado del viernes en donde calificó de “noticia falsa” la acusación y dijo que no había evidencia.

The Associated Press no pudo verificar la denuncia de Carroll, y ella no regresó las llamadas de AP en busca de comentario. La Organización Trump, que todavía es propiedad del presidente, tampoco respondió la petición de comentario.