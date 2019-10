‘No puedo ser aplaudido por matar a alguien’: Comerciante reacciona a robo

PORTO ALEGRE, Brasil.- El dueño de una tienda reaccionó a un asalto disparando seis tiros hacia los ladrones. Uno murió y el otro, un adolescente de 16 años, se encuentra hospitalizado.

Desde entonces, no ha dejado de recibir felicitaciones de parte de amigos y familiares, pero él no se encuentra muy feliz por su acto.

“No puedo ser aplaudido por matar a alguien” expresa.

El pasado martes, en su comercio de Porto Alegre, estaban su esposa y su suegra adentro del lugar, por lo que su reacción de defensa fue muy rápida.

“Cuando te roben y estés en la calle, entrega todo. Ahora cuando se trata de la familia, es complicado” dijo el comerciante, quien tiene un arma registrada desde hace 25 años.

Eran tres ladrones los que ingresaron al local. Benhur Felipe Pacini de Oliveira, de 21 años, falleció cerca del sitio; el menor de 16 está hospitalizado y una tercer persona, que el dueño no alcanzó a ver, huyó de la escena.

Según la Policía Civil, todos llevaban armas de juguete.

"No haría eso una vez más". Si sucede de nuevo, no reacciono. Fue una decepción ver a ese chico en el suelo con una pistola de plástico. Soy lo suficientemente mayor como para ser su padre” lamentó el hombre.

“Si este país valorara la educación, eso no sucedería”.

Aunque se ha dedicado a las ventas desde hace 30 años, el comerciante recién abrió esa tienda hace 10 meses, en el barrio donde nació.

En todos esos años, ha sido asaltado 27 veces, pero él no reaccionaba.

Su acto ha sido aplaudido por muchos, incluyendo la policía. Y ello le parece mal.



“La gente me dice que es correcto. Pero no lo es. No me pueden animar por matar a alguien”.

El comerciante espera que el adolescente a quien hirió se recupere. “Todo ser humano puede y debe mejorar”.

César Carrión, el delegado encargado de la investigación, advirtió que en estas situaciones, no es conveniente que la víctima reaccione.

Por ejemplo, en este caso donde los delincuentes traían armas de juguete, se corrió con suerte.

“Si fueran armas reales, podrían haber muerto” comentó Carrión.

Con información de Gauchazh