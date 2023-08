“No me sorprende”: Joe Biden sobre accidente de avión donde habría muerto Prigozhin

WASHINGTON.- Este miércoles se informó sobre un avión que se esterelló en el centro de Rusia y en donde se presume iba Yevgueni Prigozhin, jefe del Grupo Wagner. Ante esto, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio unas declaraciones a la prensa.

No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende. No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta. He estado haciendo ejercicio durante la última hora y media", dijo.