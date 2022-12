"No hay marcha atrás": 500 muertos en las protestas más prolongadas en Irán desde la Revolución Islámica de 1979

Cien días después de haber comenzado, las protestas más prolongadas en Irán desde la Revolución Islámica de 1979 han golpeado al régimen, pero con un costo muy alto de vidas.

Más de 500 manifestantes, incluidos 69 menores, han muerto durante estas movilizaciones, según la agencia de Activistas de los Derechos Humanos, HRANA (por sus siglas en inglés).

A esta cifra se suman dos personas que fueron ejecutadas por el gobierno y al menos otras 26 podrían correr la misma suerte, en lo que la entidad Amnistía Internacional ha llamado "juicios falsos".

Aunque las movilizaciones a nivel nacional ya han ocurrido en Irán en anteriores ocasiones -una en 2017 que duró hasta principios de 2018 y otra en noviembre de 2019- las protestas actuales son únicas porque involucran a personas de todos los estamentos sociales y son las mujeres quienes han tomado el liderazgo bajo el lema "Mujer, vida, libertad".

Otro aspecto que ha hecho diferente estas protestas es el uso de bombas molotov.

Estas han sido utilizadas contra las bases de la milicia Basich y las Hawza, que son escuelas religiosas de clérigos musulmanes.

La Generación Z de Irán ha estado al frente de estas protestas, desafiando las estrictas normas religiosas y marcando nuevas tendencias, como la quema de pañuelos o velos que se llevan en la cabeza.

Otra nueva tendencia entre los jóvenes manifestantes es el llamado "quitarle el turbante": acercarse sigilosamente por detrás a los clérigos musulmanes chiitas, quitarles el turbante de un manotazo y salir corriendo.

