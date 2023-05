Niño de 11 años fue quemado vivo “por envidia” al ser un exitoso atleta de judo

RUSIA.- Un niño de 11 años que era una estrella de judo murió al ser quemado vivo luego de que unos adolescentes lo encerraran en un cobertizo que rociaron con gasolina y prendieron fuego.

De acuerdo con las autoridades de investigación rusas, el niño, identificado como Albert Umbetyarov, quedó atrapado dentro de un cobertizo ubicado en un bosque de la región de Dubovaya Roschcha, en Moscú, tras haber discutido con otros menores el viernes pasado.

Según los informes, los atacantes tienen entre 13 y 15 años, además de que el hecho fue grabado por unas niñas que supuestamente subieron el video a internet.

Uno de los testigos declaró a Argumenti que los atacantes usaron bates de beisbol para golpear a Albert hasta dejarlo casi inconsciente antes de “rociarlo con gasolina” y encerrarlo en el cobertizo al que después prendieron fuego.

Otro de los testigos indicó que el niño fue atacado “por envidia” al ser un exitoso atleta de judo que “lo estaba haciendo mejor que ellos”.

"Hubo una pelea... uno de los niños más pequeños que lo presenció dijo que la víctima fue golpeada en las rodillas para que no pudiera correr, ni siquiera caminar", dijo uno de los lugareños, según menciona el Daily Mail.

Por su parte, los niños más pequeños que se encontraban en el lugar, salieron en busca de adultos para pedirles ayuda.

Según contó el padre de uno de los amigos de Albert, su hijo, Alexey, abandonó la escena antes de que ocurriera el incendio, y al regresar al lugar se dio cuenta de que el menor murió quemado.

A las 7 de la tarde me llamó llorando. Me dijo: ‘Mi amigo murió calcinado en el cobertizo'. fui allí y vi las llamas. No había nadie a quien rescatar en ese momento”, dijo el padre.