Nigeria: Arrestan a 67 personas durante boda gay

NIGERIA.- La policía nigeriana anunció este martes que al menos 67 personas fueron detenidas tras haber asistido a una boda gay.

“Los sospechosos gay” fueron arrestados en Ekpan, en el estado de Delta al Sur de Nigeria, alrededor de las 2:00 de la mañana de ayer (lunes) tras una boda donde dos de ellos se casaron, declaró Bright Edafe, vocero de la policía.

Tras esto, Edafe aseguró que en Nigeria la homosexualidad “jamás será tolerada”.

En Nigeria, el país más poblado de África, son frecuentes los arrestos de personas gay, además, desde 2013 cuenta con la Ley de Prohibición del Matrimonio de Personas del Mismo Sexo, que castiga con hasta catorce años de prisión o diez años para sus cómplices.

De acuerdo con AP, la policía de Delta allanó un hotel en Ekpan donde se llevaba a cabo una boda gay.

En un inicio se arrestó a 200 personas, pero posteriormente solo 67 fueron detenidas y llevadas a la comisaría, dijo Edafe.

Lo asombroso de todo esto es que vimos a dos sospechosos y hay un video en el que realizan su ceremonia de bodas. Estamos en África y estamos en Nigeria. No podemos copiar el mundo occidental porque no tenemos la misma cultura. Esto no es algo que se permitirá en Nigeria”, dijo.