Natacha Jaitt: La modelo argentina que acusó de pedofilia a varios famosos y terminó muerta

ARGENTINA.- Tras más de cuatro años del fallecimiento de la modelo Natacha Jaitt, las autoridades no han podido establecer lo ocurrido en febrero de 2019 en el Salón Xanadú, ubicado en la calle Isla Verde 644, de la localidad de Villa La Ñata en el partido de Tigre.

Ahora, tras el arresto de uno de los productores del reality show Gran Hermano, acusado de los delitos de corrupción de menores, trata de personas y abuso sexual, se han viralizado en redes las denuncias realizadas hace años por Jaitt de corrupción de menores.

La modelo murió a la edad de 41 años, a causa de una "falla multiorganica" por abuso de drogas. No obstante, su fallecimiento provocó mucha polémica en Argentina ante las circunstancias en torno a la noticia.

En 2018, un año antes de su muerte, la exganadora de la edición española en 2004 de Gran Hermano denunció una presunta red de pedofilia en los medios, clubes nocturnos y dentro de las filas del fútbol argentino, según La Voz.

No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit", tuiteó Jaitt.