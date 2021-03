Myanmar: la violenta represión a las protestas contra el golpe de Estado deja decenas de manifestantes muertos

Schraner Burgener habló de un video mostraba a policías golpeando brutalmente a un equipo de voluntarios médicos desarmados. Otro a un manifestante que recibía un disparo y probablemente moría en la calle, señaló.

"Pregunté a algunos expertos en balística y pudieron verificármelo, no está claro pero parece que las armas de la policía eran ametralladoras de 9 mm, así que munición real", señaló.

Dos adolescentes, de tan solo 14 y 17 años de edad, están entre los fallecidos, informó Save the Children. También una joven de 19 años.

"No nos rociaron con cañones de agua, [no hubo] advertencia para dispersarnos, simplemente dispararon sus armas", explicó un manifestante en la ciudad de Myingyan a la agencia Reuters.

En esa localidad, en el centro del país, un médico voluntario señaló a la agencia AFP que al menos 10 personas habían resultado heridas. "Rociaron gas lacrimógeno, balas de goma y munición real".

Los militares no han hecho comentarios sobre las muertes reportadas.

La junta tomó el poder bajo el argumento de un supuesto fraude en las elecciones generales de noviembre, que ganó el partido de Aung San Suu Kyi con una arrolladora victoria.

Las fuerzas armadas no presentaron ninguna prueba de sus acusaciones y al tomar el poder reemplazaron a la Comsión Electoral y prometieron nuevos comicios en un año.

Mientras los líderes del mundo observan la creciente crisis en Myanmar y debaten medidas, los militares aseguraron estar preparados para aguantar sanciones y el aislamiento tras el golpe.

Schraner Burgener urgió a la ONU a tomar "medidas muy fuertes" contra los generales. La enviada de la ONU advirtió de ello en una conversación con el número dos de la junta birmana, Soe Win, para pedirle que se respete el derecho de los manifestantes.

"La respuesta fue: 'Tenemos que aprender a caminar con solo unos pocos amigos'", explicó Schraner Burgener a la prensa en Nueva York.

En cualquier caso, diversos países de Occidente están valorando imponer sanciones al país del sudeste asiático, incluido Estados Unidos.

La violencia vivida esta semana dejó a Estados Unidos "consternado", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Price urgió a China, históricamente un aliado cercano de Myanmar, de utilizar su influencia para presionar a la junta militar.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su preocupación sobre la situación, pero se quedó lejos de condenar el golpe por la oposición de Rusia y China, que ven lo ocurrido como un "asunto interno".

Mientras tanto, el papa Francisco pidió que el diálogo "prevalezca a la represión".

"Aún me llegan noticias tristes desde Myanmar de sangrientos enfrentamientos con pérdida de vidas humanas. Deseo llamar la atención de las autoridades involucradas para que el diálogo prevalezca sobre la represión y la armonía sobre la discordia", señaló.

Sad news of bloody clashes and loss of life reach us from Myanmar. I appeal to the authorities involved that dialogue may prevail over repression, and ask the international community to ensure that the aspirations of the people of Myanmar are not stifled.