Mundial | "Y ya lo ve, y ya lo ve, esta es la hinchada, de Bangladesh": Argentina responde al amor del país asiático por su selección

Gentileza Dan Lande @rulodeviaje

Cuando el argentino Dan Lande vio las fotos y los videos de las multitudes en Bangladesh celebrando los goles del equipo comandado por Lionel Messi en Qatar decidió que había llegado el momento de ser recíprocos... lo que no imaginaba entonces es que la situación -como ocurre a veces con las celebraciones y con el amor- se iba a salir de control.

Todo empezó como parte de uno de sus tantos trabajos como creador de contenidos digitales. Durante el Mundial, decidió explorar sitios bangladesíes en Facebook de fanáticos de la selección argentina de fútbol.

"Yo no usaba Facebook hace años, pero en Bangladesh es muy popular, y estos grupos tienen 300.000, 400.000 seguidores que comparten historias de nuestra selección. Y decidí meterme en estos grupos para ver qué pasaba y, quizás, encontrar algo de material -videos, celebraciones- para compartir en mis redes", le dice a BBC Mundo desde Buenos Aires.

Pero luego de ver esa devoción por la celeste y blanca pensó, un día antes del partido de los octavos de final frente a Australia, que como gesto de gratitud podía crear en esa red social un grupo de fanáticos argentinos de la selección de cricket de Bangladesh.

"Fue una idea un poco absurda e imaginé que íbamos a estar un grupito de 100, 200 personas. En los primeros minutos que lo compartí se sumaron unos cientos, con posteos de agradecimiento a Bangladesh, con canciones de cancha inventadas con el cricket de Bangladesh, pero era entre nosotros. Hasta que se enteró alguien en Bangladesh".

Getty Images Pasión por Argentina en Bangladesh.

Primero comenzaron a llegar posts sobre cricket desde la pequeña nación asiática, luego un periodista bangladesí supo de esta iniciativa y escribió un tuit. Entonces el sitio se volvió cada vez más popular en los dos países.

"En cuestión de un día ya había 10.000 personas en el grupo. En cuestión de una semana había 170.000, ahora tenemos casi 200.000", comenta Dan.

La gente empezó a escribirse desde las dos orillas. Comenzaron a intercambiar recetas de cocina y fotos de la naturaleza de ambos países. Se armaron debates, empezaron los memes, se inventaron canciones para apoyar a la selección de cricket asiática.

Ese amor que los bangladesíes parecen sentir por Argentina, según cuentan, desde los goles de Diego Maradona en el Mundial de México contra Inglaterra, el antiguo poder colonial en Asia, el cercano enemigo de la guerra de Malvinas/Falklands, estaba siendo correspondido.

Y la pasión explotó...

"Eventos bangladeshianos"

Primero se llenó la casilla de Facebook de Dan con mensajes de gente de Bangladesh, después lo agregaron a sus perfiles de Instagram y algunos -él no sabe cómo- hasta consiguieron su número de WhatsApp.

La iniciativa argentina llegó incluso a salir en la prensa de Bangladesh. Los diarios del otro lado del mundo destacaron que -"ahora"- eran los argentinos los que querían querer.

"En un momento, en el grupo, desde Bangladesh, empezaron a pedir que hubiera un moderador. Y un montón comenzaron a escribirme desde allá para ofrecerse para este rol. Hubo alguien que encontró el perfil de mi hermana y se metía en los posteos de ella comentando: 'Por favor, quiero hablar con Dan Lande para ser moderador del grupo'".

Surgieron trolls y hasta cuentas falsas de Dan Lande...

Con un poco de ironía, y mucho de asombro, este argentino le dice a BBC Mundo que llegó a pensar que todo había sido demasiado.

"Casi que tuve que dejar de trabajar y dedicar toda mi semana a todos estos eventos 'bangladeshianos'".

Estos eventos que describe se escaparon de la virtualidad y tomaron carriles que él jamás imaginó al crear el grupo.

"Me contactó gente de Bangladesh en Argentina. Yo no sabía que había una comunidad activa aquí en el país y los conocí. Son como unos 150. Fuimos a comer un grupito a un restaurante indio y me regalaron una camiseta de cricket de Bangladesh".

Gentileza Dan Lande @rulodeviaje Algunos eventos escaparon de la virtualidad.

Esa camiseta es la que Dan ha sacado a la calle como bandera con cada triunfo de Argentina en el Mundial y ha generado furor en su entorno.

"La gente se quiere tomar fotos con mi camiseta y yo he visto argentinos en la calle con cosas de Bangladesh".

En el sitio de Facebook los usuarios han subido fotos de argentinos desplegando la bandera bangladesí, verde con un círculo rojo, hasta en los festejos en el Obelisco, el tradicional lugar de reunión en Buenos Aires para las celebraciones futbolísticas.

En el barrio de Dan en la capital argentina han ido incluso más allá.

"Le hemos hecho canciones a Bangladesh y las ha cantado toda la cuadra:

Y ya lo ve, y ya lo ve, esta es la hinchada, de Bangladesh…"

En vivo desde Dacca

Entre las actividades realizadas en estos días por el grupo se destaca un vivo protagonizado por un estudiante bangladesí de Periodismo que le mostró a los argentinos que se conectaron cómo era el campus de la Universidad de Dacca.

Shaek Al Tamal se unió al grupo cuando "recién" tenía 37.000 seguidores y se ofreció voluntariamente para hablar de su país a los que él considera, a pesar de la distancia, sus "vecinos y hermanos".

Gentileza Shaek Al Tamal Shaek Al Tamal con la camiseta albiceleste.

"Yo nací en 1998 y en mi infancia no había electricidad ni televisión en mi casa, ni siquiera en mi pueblo", le cuenta a BBC Mundo desde Dacca.

El primer Mundial que recuerda es el de Sudáfrica 2010, con Messi como estrella de Argentina y Maradona como técnico. Lo vio en una televisión blanco y negro y se volvió fan de la selección sudamericana. Pero fue en Brasil 2014, ya con una televisión a color, que su amor creció a punto de llorar luego de la final perdida con Alemania.

"Poco a poco me hice mayor y tuve la oportunidad de saber mucho sobre fútbol y sobre Argentina a través de periódicos y viejos libros de Historia".

Y es muy curioso todo lo que sabe de Argentina. Cuando BBC Mundo le pregunta qué opina del grupo de argentinos seguidores del cricket en Bangladesh, no duda en exponer todos sus conocimientos:

"Pienso que nos une de forma virtual. Debes saber que hay una distancia de 17.050 kilómetros entre ambos países. La mayoría de los bangladesíes no pueden visitar Argentina fácilmente por la distancia, y no hay embajada de esos dos países en su territorio".

"Las relaciones bilaterales entre Argentina y Bangladesh se han mantenido amistosas desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972. Bangladesh mantiene un embajador en Argentina residente en Brasilia, mientras que Argentina mantiene un embajador en Bangladesh residente en Nueva Delhi".

Getty Images Maradona y Messi, inmortalizados en un mural en Bangladesh.

Curiosamente, en los últimos días el canciller argentino, Santiago Cafiero, anunció que su gobierno reabrirá después de 40 años su embajada en Bangladesh.

Cafiero anunció que después de la Cumbre de Ministros de Asuntos Exteriores del G-20 en India el próximo año viajará a Dacca para cumplir este objetivo.

Al despedirse, Shaek Al Tamal le dice a BBC Mundo que esperan ansiosos que llegue ese día.

Del cricket al fútbol

Antes de crear el sitio en Facebook, Dan no sabía nada de cricket, aunque otro de sus oficios -el de viajar- lo había llevado a países donde se practica este deporte.

"Recuerdo estar en Sri Lanka, esperando un tren, y ver un montón de gente amuchada alrededor de un televisor mirando un partido, sin entender el furor que generaba ese deporte ahí. Yo no sabía las reglas. Solo sabía que los partidos eran largos, que duran días. Ninguno de los argentinos que se metió en el grupo sabía nada de cricket".

Pero este desconocimiento no evitó que muchos decidieran aprender un poco...

"Estamos haciendo un curso acelerado de cricket para estar a punto para el partido. Mañana 03:00 hs - BANGLADESH vs India. Vamos los Tigres. Vamos la Verdiroja", escribió un seguidor de Dan en Instagram llamado Daniel.

Pero luego comenzó a sumarse gente a las redes de la selección nacional de cricket de Argentina y empezaron a difundir algunas de las actividades vinculadas al cricket en el país sudamericano.

Getty Images El uniforme verde y rojo del equipo de cricket de Bangladesh se está haciendo conocido en Argentina.

Sin embargo, el gran protagonista de este intercambio ha sido el fútbol, una suerte de puente entre culturas que Dan había cruzado más de una vez en sus travesías por el mundo:

"Viajo mucho, me dedico a escribir sobre viajes y a generar proyectos vinculados a los viajes, y en lugares recónditos, lejanos, pueblitos escondidos, siempre que se menciona a la Argentina hay una asociación con Maradona, con Messi. Es como una forma de romper el hielo".

Y el fútbol tiene este domingo el partido más importante a nivel global: la final de la Copa del Mundo. Y -casualmente- juega la albiceleste.

"Creo que (en Bangladesh) va a ser como en Argentina, en cuanto a los nervios, a la tensión, y a lo que puede pasar si pasa lo que todos esperamos que pase", dice Dan.

¿Imagina realmente que ambos pueblos tan lejanos pueden sentir lo mismo?, le pregunta BBC Mundo como duda final.

"Somos como universos paralelos que entramos en colisión, y todo lo que se puede desatar allá es igual a lo que se puede desatar acá", responde, y como durante toda la entrevista, sonríe.

El domingo, él y Shaek Al Tamal, y los millones de vecinos, conocidos, familiares y compatriotas de ambos en Argentina y Bangladesh sueñan, además de sonreír, con celebrar un final feliz... como en las historias amor.

BBC

