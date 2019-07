Mujer se clava popote de metal en el ojo y muere

REINO UNIDO.- Una mujer de 60 años murió después de que cayera sobre su vaso, el cual tenía un popote de metal fijado con una tapa. El popote perforó su ojo hasta llegar al cerebro.

La víctima, Elena Struthers-Garden, sufría de fuertes dolores tras un accidente en su juventud y los cuales le provocaban colapsos repentinos.

El día de la tragedia, Elena experimentó un fuerte dolor mientras bebía de un envase de cristal con tapa, la cual mantenía fijo un popote de metal de 25 centímetros de largo. Accidentalmente perforó su ojo izquierdo alcanzándole el cerebro.

La esposa de Elena la encontró tendida en el suelo con el popote incrustado en su cabeza. La mujer llamó a emergencias, quienes le indicaron como auxiliar a su pareja, "Deslicé el vaso hacia fuera y le di la vuelta" dijo la mujer.

Personal médico aseguró que “nunca habían visto una lesión como esa”. Elena fue conectada a un soporte vital, sin embargo, a petición de sus familiares fue retirado al día siguiente del accidente.

Me parece que estos popotes de metal no deben usarse con ningún tipo de tapa que las mantenga fijas. Parece que el principal problema aquí es que, si la tapa no hubiera estado en su lugar, el popote se habría movido", explicó el forense Brendan Allen.