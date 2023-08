Mujer que fue apuñalada 16 veces por su ex que se escondió en su sótano durante 26 horas dice que un fantasma la salvó de morir ese día

COLORADO.- Una maestra de escuela que fue apuñalada 16 veces por su exnovio afirmó que fue salvada por el fantasma de una mujer que murió en su ciudad natal y dice que ha visto "personas en la sombra" desde el ataque.

Eilish Poe, de 25 años, de Fort Collins, Colorado, habló sobre su experiencia traumática durante una serie de podcasts. También habló sobre la actividad paranormal a la que se ha enfrentado desde entonces.

El 4 de noviembre de 2020, Eilish fue apuñalada repetidamente en el cuello, el torso y los brazos durante un brutal ataque de su exnovio suicida, Jonathan Crossley. El joven de 25 años irrumpió en su casa mientras ella estaba en el trabajo y esperó durante 26 horas en su sótano.

Se abalanzó sobre Eilish cuando fue a ver cómo estaba su conejo mascota. Eilish contó lo sucedido a la policía, pero omitió un detalle:

Durante lo que ella pensó que eran sus últimos momentos, afirma haber visto tres fantasmas "claros como el cristal" de personas que habían muerto en su vida. También dijo que uno de ellos la ayudó a alcanzar su teléfono mientras luchaba por mantenerse con vida, informa The Mirror UK.

Un fantasma le salvó la vida

Crossley había aparecido en la casa con una mochila llena de bocadillos, agua y libros antes de saltar sobre Eilish mientras bajaba las escaleras. Él la atacó sin decir nada ni mostrar expresión alguna, y horas después saltó 46 metros desde el borde de un acantilado.

Eilish intentó defenderse, gritando, cuando Crossley golpeó su cabeza contra una pared y la apuñaló. Había perdido grandes cantidades de sangre y le suplicaba que se detuviera cuando probó su último recurso: hacerse la muerta.

Yació en un charco de su propia sangre, llorando durante varios minutos hasta que estuvo segura de que su ex se había ido, y les dijo a los oficiales que logró encontrar su teléfono y llamar al 911 a pesar de haber perdido la capacidad de usar sus brazos.

Casi tres años después del horrible ataque y 10 cirugías después, Eilish habló sobre sus experiencias paranormales en una serie de cinco episodios del podcast Otherworld, presentado por Jack Wagner. Explicó cómo una "aventura de verano" de tres meses con Crossley, en ese momento dos años mayor que ella, se convirtió en una experiencia cercana a la muerte.

Su cercanía a la muerte “le abrió la puerta al otro mundo”

Ella dijo que cree que su roce con la muerte le ha abierto la puerta a "otro mundo" habitado por "gente de la sombra". Eilish, originaria de Fate, Texas, dijo que ella y Crossley se conocieron dos años antes, cuando ambos trabajaban con niños en un campamento de verano.

La relación fue inicialmente "ligera y divertida", pero Eilish dijo que Crossley pronto comenzó a exigir algo más serio, para lo que ella, que tenía sólo 23 años en ese momento, no estaba preparada. Eilish dijo que fue "muy sincera con él desde el principio", pero su relación se volvió "agria" con él gritándole a ella y a sus amigos por pequeños desacuerdos.

Las cosas comenzaron a tomar un giro más siniestro cuando Eilish intentó romper con Crossley. Se negó a aceptar que su relación había terminado y aparecía constantemente en su casa con chocolate y flores y le dejaba mensajes de voz escalofriantes diciéndole que la amaba.

Unos meses más tarde, Crossley parecía haberse rendido y Eilish pensó que estaba a salvo. Pero el 3 de noviembre de 2020, el día antes del feroz ataque, le envió un mensaje de texto a Eilish diciendo que todavía quería reconciliarse.

Mientras le mandaba los mensajes, él estaba al acecho en su casa

Ella no sabía que en el momento en que Crossley le enviaba estos mensajes, él estaba al acecho en su casa, conspirando para matarla después de haber entrado por una ventana de la planta baja.

Llegué a casa del trabajo y me di cuenta de que la puerta del sótano estaba abierta, lo cual fue extraño al principio... pero realmente no pensé que fuera tan extraño que estuviera abierta. Simplemente la cerré, realmente no pensé demasiado en eso".

Eilish dijo que fue a cambiarse y ponerse el pijama y fue a ver a su conejito mascota, Boomer. Luego, escuchó un ruido y se dio la vuelta para ver a Crossley dirigiéndose hacia ella.

Intentó estrangularla y Eilish se defendió, golpeándolo con los codos y las rodillas, apuntando a la ingle.

Luego me empujó por las escaleras y me golpeé la espalda bastante mal… Me agarró por la parte de atrás de mi cabello... Empujó mi cabeza contra la pared cinco o seis veces. Después de eso sacó un cuchillo, como un cuchillo de cocina normal... probablemente tenía como diez centímetros de largo... él me dominó".

Creía que no sobreviviría

Luego tuvo lo que llamó "uno de los pensamientos más inquietantes que he tenido", que fue: "Voy a tener que matarlo".

Eilish fue por el cuchillo, pero agarró la hoja y le cortó la mano "hasta el hueso". Cambió sus tácticas e intentó hacer llamadas de emergencia usando 'Siri' en su teléfono y el Amazon Echo de su compañero de casa, pero no tuvo éxito.

Mientras continuaba el ataque, Eilish recurrió a su plan final, que le salvaría la vida. Así que dejó de pelear, dejando que sus brazos cayeran sobre su regazo mientras yacía de espaldas indefensa. Ella dijo: "Me apuñaló por última vez. Esta fue la más profunda, directamente debajo de mi clavícula derecha. En realidad terminó perforando mi pulmón, lo descubriría más tarde".

El pinchazo creó un sonido de "gran exhalación" cuando rodó sobre su costado, lo que Eilish cree que convenció a Crossley de que estaba muerta.

Con los ojos ligeramente abiertos, vio a su ex irse, dejando que la puerta golpeara su cuerpo al salir. Eilish comenzó una búsqueda frenética de su teléfono, pero pronto se dio cuenta de que su brazo izquierdo "no funcionaba" y que sólo podía usar los dedos de su derecha.

Cosas “extrañas” comenzaron a suceder

Sabía que sus posibilidades de supervivencia se estaban desvaneciendo. Se recostó, sintiendo que estaba a las puertas de la muerte, y fue entonces cuando "algunas cosas extrañas comenzaron a suceder".

Ella recordó haber visto aparecer un "carrusel de personas" en una puerta cerca de donde estaba acostada en un charco de su propia sangre. Entre ellos, vio tres "fantasmas" de personas que había muerto durante su vida.

Mi abuela paterna estaba parada allí...", recordó. "Ella estaba parada allí, sonriéndome curiosamente. No me saludó ni nada por el estilo".

Eilish dijo que se sintió "consolada" e incluso "alegre" de ver a su abuela, Jeanie, de quien nunca pudo despedirse. Ella dijo que su abuela estaba "de pie" y "simplemente, allí, tan claramente allí". "Y luego ella no lo estaba", continuó. "Simplemente se había ido. Y un segundo después, como si Jeanie se desvaneciera, la siguiente persona apareció".

Su mejor amiga muerta también estaba ahí

La mejor amiga de la escuela secundaria de Eilish, Vicky, quien se quitó la vida en febrero de 2020, apareció a continuación. Ella dijo: “Ella también estaba parada allí, y al igual que Jeanie, tenía una sonrisa reconfortante en su rostro”.

El tercer fantasma, sin embargo, fue menos reconfortante. Alyssa Burkett, de 32 años, fue asesinada por su exnovio, quien la apuñaló y le disparó a plena luz del día apenas un mes antes.

Cuando la vi no sentí ningún consuelo", dijo Eilish, "sentí una abrumadora sensación de urgencia, de que ella está aquí para advertirme: no dejes que seas tú, no puedes ser tú… Ella estaba allí por una razón, estaba allí para sacarme de allí. Los otros dos estaban sonriendo y felices, pero cuando vi a Alyssa, sus ojos estaban como fuera de su cabeza, parecía frenética, era urgente".

Eilish dijo que Alyssa "empujó el aire" con sus manos. Continuando: "Cuando eso sucedió, sentí que su energía estaba pasando a través de mí… Lo siguiente que supe es que ella literalmente me levantó y yo estaba sentada erguida..." Eilish logró agarrar su teléfono e intentó escribir el número de los servicios de emergencia, pero dijo: "Mis dedos estaban tan empapado de sangre que no podía escribir nada, no estaba sintiendo mi toque en la pantalla".

El fantasma de Alyssa la sacó de su muerte

Recordó cómo abrir una opción de Emergencia SOS, presionando los botones de volumen y bloqueo. Sin embargo, no pudo usar el control deslizante debido a que la sangre cubría sus manos, por lo que recurrió a usar la nariz.

Cuando finalmente escuchó la llamada, dijo: "Simplemente rodé sobre mi espalda tan aliviada".

Eilish dijo que la gente tiene "muchas opiniones" sobre lo que vio, pero dijo: "en realidad, no estaban allí. No saben".

Meses después de su ataque, Eilish comenzó a ver lo que ella llamó "personas en la sombra" que otros a su alrededor no pueden ver. Ella dijo: "Empecé a ver estas figuras sombrías, solían estar sólo en el rabillo del ojo.

Luego se intensificó hasta verlos frente a mí tan claro como puede ser, pero también no tan claro porque era una persona estática, una figura que siempre tenía la forma de un humano. Probablemente los he visto entre 50 y 100 veces, muchas. Nunca se acercan a mí aparte de un momento específico, y en el momento en que empiezo a caminar hacia él o lo reconozco, simplemente se ha ido".

No considera un trastorno, ella de verdad siente que son reales

Eilish ha descartado que lo que ve sea el resultado del trastorno de estrés postraumático y dijo: "Creo que porque casi crucé, porque estaba muy cerca, tal vez esas personas en la sombra son personas que están en el medio de cruzar y están en el medio de algún lugar, tal vez por eso puedo verlos".

Su experiencia la ha dejado creyendo en una vida después de la muerte de alguna forma. Eilish dijo que siempre ha estado "abierta a la idea de algo paranormal" o "algo que hay después de la muerte", pero que ahora está "aún más abierta".

Definitivamente no lo tengo resuelto, pero creo que ver a dos de mis personas favoritas en todo el mundo, en ese momento realmente terrible, abrió todo más y me hizo sentir que las personas y las almas están ahí para nosotros en maneras que no entendemos", dijo.

Eilish ha dicho que mientras se recupera de las cicatrices mentales y físicas de su terrible experiencia, la "gente sombra" la ha perseguido con menos frecuencia.

