Mujer paga por ligadura de trompas de falopio y sale embarazada: Demanda al hospital

Texas.- Grissel Velasco, emprende una demanda legal contra los médicos que supuestamente no llevaron a cabo la ligadura de trompas por la que pagó para evitar un embarazo, solo para descubrirse embarazada un año después.

FOTO: DailymailDe

A pesar de haber abonado por el procedimiento en el momento de su cesárea, en octubre de 2015 confirmó su embarazo de cinco meses mediante una ecografía, quedando consternada al saber que la esterilización nunca se llevó a cabo.

La mujer, angustiada, narró que aceptó no tener más hijos y pagó por una operación que, aparentemente, no se efectuó, resultando en otro embarazo no deseado, y aunque decidió seguir con su embarazo, esto la afectó emocionalmente.

Demandó a Sun City Women's Health Care y al doctor Michiel Noe por negligencia médica, buscando una indemnización que cubra los gastos médicos, el sufrimiento pasado y futuro, así como los costos de criar a su cuarto hijo.