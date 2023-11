Mujer muere después de tomar pastillas para adelgazar para lucir vestido en la boda de su hija

Una mujer australiana que tomó pastillas para perder algunos kilos antes de la boda de su hija murió de una enfermedad gastrointestinal. Ahora, su esposo advierte que el medicamento “no vale la pena en absoluto”.

A Trish Webster, de 56 años, le recetaron Ozempic para ayudarla a ponerse el vestido de sus sueños para las nupcias de su hija.

Ozempic es un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para personas con diabetes tipo 2; se ha utilizado ampliamente como fármaco para bajar de peso en todo el mundo.

El fármaco actúa imitando una hormona natural, GLP-1, que ralentiza el paso de los alimentos a través del estómago y los intestinos, lo que hace que las personas se sientan saciadas por más tiempo. Sin embargo, si el medicamento ralentiza demasiado el estómago o bloquea los intestinos, surgen problemas.

La obstrucción intestinal se llama "íleo"; la FDA recibió 18 informes al respecto en personas que tomaban Ozempic a finales de septiembre. Por su parte, Webster tomó Ozempic junto con la inyección recetada Saxenda y perdió alrededor de 15 kilos en cinco meses, según informes de los medios locales.

Si bien los medicamentos ayudaron a Webster a adelgazar rápidamente, supuestamente fueron los que la enfermaron.

El 16 de enero, apenas unos meses antes de la boda de su hija, el esposo de Webster supuestamente la encontró inconsciente con un líquido marrón saliendo de su boca.

Le salía un poco de sustancia marrón de la boca y me di cuenta de que no respiraba y comencé a hacerle RCP”, contó Roy Webster a “60 Minutes Australia” la semana pasada. “Estaba saliendo a cántaros y la puse de lado porque no podía respirar”.