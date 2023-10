Mujer incapaz de caminar luego de ser picada por un mosquito

Una mujer de California, Susan Corie de Roseville, quedó paralizada e incapaz de caminar luego de ser picada por un mosquito.

Corie le dijo a CBS News Sacramento que comenzó a experimentar síntomas, como fiebre y espasmos musculares en las piernas, así como problemas de movilidad. No fue hasta que se cayó de camino al baño cuando su marido la llevó a recibir atención médica.

El 11 de septiembre fue diagnosticada con una enfermedad transmitida por mosquitos mejor conocida como el virus del Nilo Occidental.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus pasa a las glándulas salivales del mosquito, que cuando pica puede inyectar el virus a los seres humanos y los animales, en los que luego se multiplica y puede causar enfermedad.

Aunque muchas personas son picadas por los mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental, la mayoría no saben que han resultado infectadas. FOTO:Mithil Girish/UNSPLASH

Consecuencias graves de una picadura

La Biblioteca Nacional de Medicina indica que algunas de las complicaciones de la infección son daño cerebral, debilidad muscular permanente (algunas veces similar a la polio) y en el peor de los casos la muerte.

La mujer afectada dijo: "He estado en el hospital durante cuatro semanas y media porque me picó un mosquito", asegurando que no sabía sobre la enfermedad ni las complicaciones que esta conlleva.

Aproximadamente el 80% de las personas infectadas con el virus no desarrollan síntomas, pero las personas que experimentan síntomas pueden recuperarse en semanas. Sin embargo, alrededor de una de cada 150 personas desarrollará síntomas graves, como fiebre alta, debilidad muscular, parálisis y otros efectos neurológicos.

Luego de casos como el de Corie, Los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades (CDC), aconsejan a las personas protegerse utilizando repelentes de insectos, ropa de manga larga y mosquiteros para prevenir las picaduras de mosquitos que podrían estar infectados y transmitir el virus.