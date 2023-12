Mujer es asesinada a puñaladas por su pareja en centro comercial de San Diego

SAN DIEGO.- Un trágico suceso conmociona a la comunidad de San Marcos, California, después de que funcionarios del Departamento del Sheriff del condado de San Diego respondieran a un reporte de violencia doméstica cerca de San Marcos Boulevard.

El incidente, que tuvo lugar alrededor de las 22:20 horas del martes 26 de diciembre, se desarrolló en las inmediaciones del centro comercial Civic Center Plaza, ubicado en 141 N. Twin Oaks Valley Road.

La víctima, una mujer cuya identidad se mantiene anónima en espera de la notificación a su familia, fue apuñalada por su novio.

A pesar de ser trasladada de inmediato al hospital, los informes posteriores confirmaron su fallecimiento, menciona el medio San Diego Red.

La investigación está en curso

Las autoridades están llevando a cabo investigaciones en curso, centrándose en el novio de la mujer como el principal sospechoso, quien ya ha sido detenido.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna alerta a la comunidad, ya que no se busca a ningún otro individuo relacionado con el incidente. No obstante, las autoridades instan al público a proporcionar cualquier información relevante que pueda contribuir a esclarecer los hechos.

Si alguien tiene detalles sobre este trágico caso, se alienta a que se comunique con la Unidad de Homicidios al (858) 285-6330, después del horario laboral al (858) 565-5200, o llame a Crime Stoppers al (888) 580-8477.

La colaboración ciudadana es fundamental en la búsqueda de justicia y esclarecimiento de este impactante crimen, según informan las autoridades a cargo.

