Mujer de Nueva Jersey gana juicio contra su exprofesor quien publicó fotografías suyas desnuda en sitio web de venganza

NUEVA JERSEY, EU.- Una mujer de 29 años de Nueva Jersey ha ganado una demanda en contra de su ex profesor de matemáticas de la escuela secundaria que publicó sus fotos desnuda en un sitio web de pornografía de venganza.

Kaitlyn Cannon, graduada de la Escuela Secundaria Wall en el municipio de Wall en el condado de Monmouth, quedó consternada al encontrar las fotos íntimas en un sitio llamado Anon-IB en 2018, dos años después de haberlas enviado a su entonces novio cuando asistía a la Universidad Estatal de Pensilvania, informó Insider.

Cannon no tiene idea de cómo su ex profesor, Christopher Doyle, obtuvo las imágenes.

No pensé que habría alguien en mi vida que haría este tipo de cosas", testificó Cannon la semana pasada en la Corte Superior del Condado de Ocean, según el medio.

Él es mi ex profesor. No es alguien que debería verme de esa manera", agregó Cannon, a quien se le otorgó 10 mil dólares como compensación de daños.

Un amigo suyo la alertó sobre la distribución de sus imágenes en el sitio web

En marzo de 2018, recibió un mensaje alarmante de un viejo amigo que le informó que las imágenes explícitas habían sido publicadas en el sitio holandés, que distribuye pornografía no consensuada.

El ex novio de Cannon, con quien salió durante cuatro años, más tarde le dijo que había perdido el teléfono al que ella envió las selfies reveladoras, según el medio de noticias.

El viernes, un jurado del Condado de Ocean determinó que la persona responsable de compartir las 14 imágenes desnudas y semidesnudas era Doyle, informó Insider.

Una investigación determinó que las imágenes se publicaron en Anon-IB desde la dirección IP de su hogar, aunque no estaba claro cómo las obtuvo.

"Me quedé impactada y confundida, esperando que no fuera real", testificó la mujer la semana pasada.

Se ordenó que Doyle pagara $10,000 a Cannon como reparación de daños después de que el jurado decidiera que había violado la ley de Nueva Jersey contra la pornografía no consensuada y una ley contra la divulgación pública de información privada.

Lamentablemente, a pesar de este hallazgo atroz, el jurado le otorgó a KC apenas $10,000 en daños", dijo la abogada de la mujer, Cali Madia, a Insider.

Obviamente estamos encantados de que el jurado haya desestimado la versión del acusado, pero también decepcionados de que el premio no refleje el daño real que causó el acusado", agregó Madia.

Además de exhibir su rostró, también sus datos personales quedaron expuestos en el sitio web

Todas las imágenes filtradas mostraban su primer nombre, su inicial del apellido y su ciudad natal en Nueva Jersey, mientras que algunas también revelaban su rostro, según Insider.

Cannon testificó que había recibido mensajes inquietantes en Facebook de hombres de todo Nueva Jersey, y que sus padres y abuela respondieron sus teléfonos a respiraciones pesadas y comentarios obscenos.

Dijo que había sufrido cinco años de pesadillas, ataques de pánico y cientos de horas de terapia durante la pesadilla.

Doyle había afirmado que no recordaba si había publicado las imágenes, pero Madia le dijo a Insider que el jurado no le creyó.

La semana pasada, el abogado de Doyle, James Uilano, se negó a explicar la defensa de su cliente a Insider, que informó que su interrogatorio a los testigos sugería que argumentaría que su cliente no era la persona original ni la única que publicó las selfies.

"Hay una teoría de que el Sr. Doyle las habría visto en internet", dijo Uilano, según informó Insider.

Madia logró que las fotos fueran eliminadas del sitio dos semanas después de que aparecieran, pero Cannon dijo que el trauma la perseguiría para siempre.

"Arruinó toda mi vida en Nueva Jersey porque sentía que no podía salir de mi casa", dijo, según Insider. "Me sentía insegura en mi propio cuerpo, como si ya no me perteneciera".

Fue diagnosticada con estrés postraumático

Cannon, a quien le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático y se le recetaron antidepresivos, le dijo al jurado que había denunciado el asunto a la policía local, que no presentó cargos penales contra Doyle, según el medio.

Ella le dijo a Insider que su caso civil pretendía responsabilizar a Doyle.

Estos sitios funcionan organizados por país, luego por estado y luego por ciudad. Él fue a una página para mujeres jóvenes en la ciudad donde trabaja, y buscaba fotos desnudas", dijo al medio.

Para mí, eso es muy alarmante. Podría haber personas que todavía son sus estudiantes en estos sitios"

Cannon también ha creado una cuenta en TikTok con el nombre de usuario @revengeprngirl para compartir su experiencia y hablar sobre los efectos mentales que surgen como consecuencia de la pornografía de venganza.

Doyle se negó a hacer comentarios a Insider, que también envió un correo electrónico a un profesor de matemáticas de primer año con su nombre en la Escuela Secundaria Perth Amboy, que está a unas 35 millas de distancia de Wall High. No obtuvo respuesta.

Con información del medio New York Post.

