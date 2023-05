Mujer de 70 años abre OnlyFans para ayudar a su hijo discapacitado

ESTADOS UNIDOS.- Michelle Hardenbrook, una mujer de 70 años y residente de Luisiana, Estados Unidos, ha logrado ganar miles de dólares a través de la plataforma OnlyFans.

Hardenbrook es jubilada, pero en lugar de descansar y disfrutar de su tiempo libre, debe seguir trabajando para cuidar a su hijo discapacitado.

De acuerdo con El Heraldo, la mujer se unió a la plataforma de contenido para adultos en enero de 2020, y en su primer mes ganó casi 700 mil pesos tras publicar un video en el que buscaba suscriptores y este se hiciera viral.

Luego de vivir gran parte de su vida en la pobreza, Michelle se encuentra ahora feliz con su éxito, aunque ha tenido que sortear distintas situaciones que muestran que su camino no ha sido fácil.

Te puede interesar: Enfermera recibe sorprendente diagnóstico después de buscar ayuda por eructos frecuentes

Trabajo en OnlyFans es mal visto en alguien de mi edad, dice Michelle

En una entrevista para el diario inglés Daily Star, Michelle declaró que, aunque siente una gran sensación de satisfacción, lo que hace estaría mal visto por sus amistades si supieran.

Siento una gran sensación de logro, pero lo triste para mí es que no puedo hablar de mi éxito a la gente que conozco porque estaría mal visto. Mi familia no me habla desde hace años. Si se lo contara, se reforzaría la creencia de que 'Michelle es rara'. Y es que no hay muchas mujeres de más de 60 años que hagan este tipo de trabajo”, dijo.

Antes de abrir su cuenta de OnlyFans, Michelle trabajaba como secretaria, y debido a que tenía que criar a sus dos hijos, llegar a final de mes sin deudas era todo un reto.

Sin embargo, antes de los 56 años perdió su trabajo, por lo que comenzó a dar masajes para poder pagar las cuentas.

"Mi hija no me ha hablado en 20 años. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más munición para no hablarme porque en su mente cualquier cosa mala que haya pasado en su vida es por mi culpa, pero es absolutamente lo contrario. Mi hijo dice que si no fuera por mí estaría muerto”, agregó.

Mujer de 70 años abre OnlyFans para ayudar a su hijo discapacitado. Foto: Especial

Te puede interesar: ¿Inteligencia Artificial amenaza el trabajo de modelos de OnlyFans?

OnlyFans la ayudó a tener una mejor vida para ella y su hijo

Hoy en día, gracias a sus ingresos por OnlyFans, Michelle puede tener una mejor vida tanto para ella como para su hijo, quien desde los 35 años quedó discapacitado por una enfermedad cardíaca debilitante.

Si bien la relación con su familia es tensa, Michelle no se arrepiente de haberse sumado a OnlyFans, y aseguró que su vida sigue siendo normal.

"Como me metí en esto tarde, tenía una vida normal y sigo teniendo una vida normal y no voy a permitir que esto convierta mi vida en algo anormal”, dijo.