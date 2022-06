Mujer busca ayuda para localizar a su novio y descubre que tiene otra familia

CHINA.- Una joven identificada como Rachel Waters, originaria de Estados Unidos, comenzó una búsqueda internacional para localizar a su novio desaparecido, pero poco después se enteró que él estaba en Norwich, Inglaterra con su esposa e hijos.

De acuerdo con The New Zealand Herald, Waters conoció a Paul McGee, nacido Inglaterra, cuando ambos se encontraban en Shenzhen, China.

Posteriormente McGee regresó a Inglaterra a visitar a su familia, sin embargo nunca regresó nuevamente a China, lo que motivó a Waters a iniciar una búsqueda en un grupo comunitario de Facebook de la ciudad de Norwich.

Según The Sun, la publicación decía:

Tengo una pregunta inusual. Mi novio y yo vivimos en Shenzhen, China. Se fue a casa (Norwich) a principios de abril para visitar y se suponía que ya estaría de regreso en China. Sin embargo, no he tenido noticias suyas recientemente y me preocupa que algo haya pasado. Si alguien sabe de algo, por favor comuníquese conmigo”.