Mujer británica estuvo muerta 40 minutos y cuenta que vio y sintió antes de ser reanimada

LONDRES, Inglaterra.- Kirsty Bortoft, una mujer británica de 49 años, describió sus 40 minutos “muerta” como "una segunda oportunidad en la vida".

Relató al diario The Sun su experiencia tras regresar de un estado de muerte luego de estar sin signos vitales durante 40 minutos. Los médicos lograron reanimarla, permitiéndole volver y compartir lo que experimentó en ese tiempo, causando gran sorpresa.

Kirsty Bortoft estuvo muerta 40 minutos pero fue reanimada

El giro inesperado ocurrió el 29 de enero de 2021, el día en el que ella y su esposo planeaban una cena íntima. Sin embargo, todo cambió cuando su esposo la encontró inconsciente en la sala de su hogar. La describió como estando "sin vida", con patrones extraños en su cuerpo.

Me puso en el suelo y empezó a realizar RCP mientras hablaba por teléfono con los servicios de emergencia y después de conectarme a varias máquinas, el socorrista utilizó un desfibrilador para poner en ritmo los débiles latidos de mi corazón. Desafortunadamente, después de estabilizarme, volvió a suceder lo mismo y mi corazón latía tan rápido que eventualmente se habría detenido y se habría rendido”, cuenta la mujer al medio.

Tras llevarla al hospital y realizar maniobras de reanimación, los médicos le dieron una mínima probabilidad de sobrevivir: un 6%.

Estuvo sin signos vitales durante un lapso de 40 minutos, siendo declarada clínicamente muerta. A pesar de ello, los esfuerzos médicos continuaron hasta que finalmente lograron que su corazón volviera a latir. La mujer había sufrido un paro cardíaco y fue inducida a un coma para salvar su vida.

Mujer vuelve de la muerte y cuenta lo que vio y sintió

A pesar de las sombrías advertencias del personal médico a la familia sobre el estado crítico de Bortoft, esta despertó, describiendo la experiencia como algo mágico que la devolvió a la vida. Aunque estuvo inconsciente, afirmó tener plena conciencia de lo que ocurría a su alrededor.

Durante su inconsciencia, relató cómo una amiga suya con habilidades psíquicas contactó a su hermana para indagar sobre su situación. Hasta ese momento, solo su círculo más íntimo (esposo, padres e hijos) sabía de su lucha por sobrevivir en el centro médico.

Sin embargo, esta amiga había percibido que algo no estaba bien, ya que aseguró haber sentido el espíritu de Bortoft en su hogar, instándola a transmitir mensajes a sus hijos y su padre.

Le dije (a mi amiga) que mi cuerpo se estaba descomponiendo y que no creía que pudiera volver a hacerlo, pero ella se puso severa conmigo y me dijo que volviera”, relata la mujer a The Sun.

Su espíritu, según su relato, estuvo dos horas en la sala de su amiga psíquica.

Recuerdo que cuando finalmente regresé a mi cuerpo, sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información. Me di cuenta de que no mueres, sólo tu cuerpo sigue adelante y que mi misión aquí aún no había terminado”, afirma.

Mujer británica se recuperó a los 10 días de “morir”

Bortoft menciona que se convirtió en un enigma médico, ya que son pocas las personas que logran recuperarse tan completamente del estado en el que estuvo, sin apenas secuelas físicas, luego de salir del coma.

Explicó que su vivencia le permitió sanar de manera notablemente rápida y, sorprendentemente, apenas 10 días después, sus radiografías y exámenes médicos mostraban resultados positivos, evidenciando su notable recuperación.

Aceleré lo inevitable y me curé más rápido, donde el día 01, me hicieron una radiografía de los pulmones y el radiógrafo se quedó en shock. Me pidió permiso para mostrar los resultados a su equipo y se quedó estupefacto, ya que las cicatrices y el agua prácticamente habían desaparecido”.

Ella y su esposo creen firmemente que una serie de “factores desconocidos” la ayudaron a sobrevivir. Ahora dedica su vida a compartir su historia y a ayudar a otras personas que luchan contra la ansiedad.