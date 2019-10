Muere testigo de juicio contra policía acusada de asesinar a su vecino

DALLAS.- Un testigo en el juicio por asesinato de una oficial de policía blanca de Dallas que le disparó fatalmente a su vecino negro fue asesinado en un tiroteo, informó el Dallas Morning News, citando a las autoridades.

El periódico informó que las autoridades dijeron que Joshua Brown, que vivía en el mismo complejo de apartamentos que Amber Guyger y Botham Jean, fue asesinado a tiros el viernes en Dallas. Guyger seguía con su uniforme de policía después de un largo turno cuando, según su testimonio en el juicio, confundió el apartamento de Jean con su propio piso y le disparó después de abrir la puerta abierta y pensar que era un ladrón.

Brown, de 28 años, testificó en el juicio de Guyger sobre la noche de septiembre de 2018 que Jean fue asesinado, diciendo que estaba en un pasillo en el cuarto piso, donde él y Jean vivían. Dijo que escuchó lo que sonó como "dos personas reunidas por sorpresa" y luego dos disparos.

Brown, que a veces se emocionó y usó su camiseta y pañuelos para limpiarse las lágrimas, dijo que había conocido a Jean, un contador de 26 años de la isla caribeña de Santa Lucía, por primera vez ese día. .

Guyger, de 31 años, fue despedida del departamento poco después del tiroteo. Fue declarada culpable el martes y sentenciada al día siguiente a 10 años de prisión.

El periódico no citó a las autoridades por su nombre para confirmar la muerte de Brown. Un portavoz de la policía de Dallas el sábado no confirmó a The Associated Press que fue Brown quien recibió el disparo el viernes. Dijo que la oficina del médico forense del condado de Dallas determinaría la identificación el domingo.

La policía dijo en un comunicado de prensa que respondieron al tiroteo poco después de las 10:30 p.m. Viernes en un complejo de apartamentos diferente al que mataron a Jean. Dijeron que varios testigos señalaron a los oficiales cuando llegaron y los dirigieron al estacionamiento de un departamento donde el hombre que recibió el disparo yacía en el suelo con múltiples heridas de bala.

El hombre fue llevado a un hospital, donde murió.

Los testigos dijeron a la policía que escucharon varios disparos y vieron un sedán plateado de cuatro puertas saliendo del estacionamiento, según el comunicado de prensa de la policía.

Lee Merritt, abogado de la familia Jean, dijo en un tuit el sábado que habló con la madre de Brown y que ella está "devastada".

"Todos lo estamos", dijo Merritt. “Joshua Brown fue un testigo clave en el asesinato de Botham Jean que ayudó a alejar a Amber Guyger. Necesitamos respuestas ".

En una declaración que incluyó con el tweet, dijo que las autoridades no identificaron a un sospechoso ni determinaron un motivo.

"Brown merece la misma justicia que buscaba para garantizar a la familia Jean", dijo Merritt en el comunicado.

El fiscal del condado de Dallas Jason Hermus dijo que Brown "se presentó valientemente para testificar cuando otros no lo harían", según el periódico.

"Si tuviéramos más personas como él, tendríamos un mundo mejor", dijo Hermus, quien fue el fiscal principal en el caso.