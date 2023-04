Muere niño de 10 años tras pelearse con otro niño en parque de trampolines en California

CALIFORNIA.- Un niño de 10 años murió después de pelearse con otro niño en un parque de trampolines, dijo la policía. El pequeño, llamado Anthony Duran, se derrumbó el jueves pasado por la noche después de pelearse con otro niño mientras jugaban baloncesto y, según los informes, el otro niño se escapó después.

El incidente ocurrió en el Rockin' Jump Trampoline Park en Merced, California, lo que provocó después una investigación policial.

En un comunicado, el Departamento de Policía de Merced dijo que: "Testigos informaron haber visto a Duran jugando baloncesto dentro del establecimiento cuando él y otro niño tuvieron un breve altercado físico.

Como resultado, Duran colapsó y el otro menor huyó a pie. Duran fue transportado a un centro regional de traumatología, pero desafortunadamente no sobrevivió”.

La policía continuó diciendo que el "incidente fue grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento", las cuales fueron revisadas por los detectives. Asimismo, tomaron declaración a 35 personas, entre personal, padres y niños que se encontraban en el lugar cuando sucedió, informó Mirror.

La policía identificó a los otros jóvenes involucrados y dijo que "han estado en contacto con los padres durante toda la investigación".

La oficina del forense del condado de Merced está realizando una autopsia para determinar la causa de la muerte. La policía está revisando el incidente con el fiscal de distrito del condado de Merced para determinar si se presentarán cargos o no.

Por otro lado, familiares y amigos de Anthony Duran han estado pidiendo justicia para el pequeño y hablaron con los periodistas afuera del parque de trampolines.

Se ha ido y no va a volver. ¿Por qué?" preguntó Angela Reyes, la tía de Anthony. "¿Por qué tardan tanto en hacer algo? ¿Por qué había 10 policías aquí el día del incidente y supuestamente fue un problema médico? Jugaba fútbol. Estaba en el boxeo. Acababa de terminar el baloncesto. No tenía problemas de salud", dijo Nellie Barragán, amiga de la familia, a WMBF News. "Eso es lo que están diciendo, es que tal vez fue una condición médica, pero no lo fue".