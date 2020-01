Muere joven que sólo comía arroz para pagar gastos médicos de hermano

GUIZHOU, China.- La joven Wu Huayan, cuyo caso dio la vuelta al mundo por sus sacrificios para ayudar a su hermano enfermo, falleció en un hospital en Guizhou, China.

Wu, de 24 años, murió el pasado 13 de enero. Le diagnosticaron desnutrición aguda, estaba muy delgada y sufría complicaciones por una enfermedad cardiaca.

La joven no desayunaba y sólo comía arroz y chile, a veces sólo chile, para ahorrar el poco dinero que ganaba y lograr pagar los gastos médicos de su hermano, quien sufre un trastorno mental.

Su madre falleció cuando ella tenía cuatro años y su padre en el año 2013, cuando Wu cumplió los 18 años.

Sobrevivía con una subvención del gobierno chino, que otorgaba 300 yuanes (casi 44 dólares) al mes, los cuales utilizaba en el tratamiento de su hermano.

"No soy como otros niños que pueden pedirles a sus padres más dinero para que usen. No tengo padres", dijo Wu al medio Asia One.

No aparentaba tener 24 años, al pesar sólo 21.4 kilos y medir 1.35 metros de altura. Aún con su condición, logró mantener dos trabajos y también acudía a la escuela.

Al conocerse su caso, personas recaudaron fondos para pagar una cirugía de válvula cardíaca que necesitaba.

Sin embargo, por su severa desnutrición no pudo someterse a dicha operación.

Wu fue debilitándose gradualmente, se le dificultaba dormir y sufría de caída de cabello. El diagnóstico dice que tres de cada cuatro válvulas cardíacas de Wu no funcionaban correctamente.

Además del dinero recaudado por donaciones, el medio Daily Mail reportó que supuestamente el gobierno chino otorgaría 28 mil dólares y que haría “todo lo posible” para que la joven pudiera recibir tratamiento.

Wu deseaba ser contadora y también quería tiempo para escribir poesía, por lo que ansiaba recuperarse.

"Espero recuperarme rápidamente. Tengo que tomar el examen el próximo año. Quiero conseguir un trabajo y obtener dinero de mis manos”.

#AquenoSabías esta es la historia de Wu Huayan quien sufrió un severo caso de #desnutrición en #China. Esto fue la gota que derramó el vaso para los pobladores asiáticos y se detonaron futuras campañas de apoyo para casos similares a los de ella. #ElPaísdelosJóvenes pic.twitter.com/zaXh7d22fO — País de los Jóvenes (@paisdejovenes) December 17, 2019

Con información de Tempo y El Clarín