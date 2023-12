Muere el reconocido actor estadounidense Ryan O'Neal, protagonista de la icónica Love Story

Getty Images Ryan O'Neal fue nominado al Oscar por su papel de Oliver Barret en Love Story.

El destacado actor estadounidense Ryan O'Neal murió este viernes a la edad de 82 años, informó su hijo Patrick O'Neal.

O'Neal, quien tuvo crédito en más de 40 películas y programas de televisión, es conocido por su papel de Oliver Barrett en la película romántica aclamada por la crítica Love Story.

Su actuación en esa película de 1970 le valió una nominación a los premios Oscar.

Su familia no compartió la causa de la muerte, pero a O'Neal le diagnosticaron leucemia crónica en 2001 y cáncer de próstata en 2012.

Su hijo escribió en Instagram que su padre era "una leyenda de Hollywood".

"Mi padre murió hoy en paz, con su querido equipo a su lado apoyándole y queriéndole como él nos querría a nosotros", expresó en una serie de publicaciones en la red social.

"Mi padre se convirtió en una estrella de cine internacional con Love Story a principios de los 70, una década que arrasó protagonizando películas como What's Up, Doc?, Paper Moon, Barry Lyndon, A Bridge Too Far, The Main Event y The Driver", destacó con orgullo su hijo.

Como uno de los actores más atractivos de su época, la carrera de Ryan O'Neal pasó rápidamente de las telenovelas de la televisión al estrellato cinematográfico en Love Story.

Ahí interpretó a un estudiante de Harvard de clase alta que se enamora de un estudiante de clase trabajadora, Jennifer "Jenny" Cavilleri (Ali MacGraw).

La película está considerada por el American Film Institute entre los 10 mejores filmes románticos de todos los tiempos.

Luego protagonizó con Barbra Streisand la comedia What's Up, Doc? (1972), así como la comedia dramática Paper Moon (1973), junto a su hija, Tatum O'Neal, y la épica bélica A Bridge Too Far.

