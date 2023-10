Muere el actor Matthew Perry, quien dio vida al icónico Chandler en la serie "Friends", según medios en EE.UU.

Getty Images Matthew Perry tenía 54 años.

El actor Matthew Perry falleció este sábado a los 54 años, según dijeron fuentes policiales a medios estadounidenses.

Perry alcanzó fama mundial gracias a su papel de Chandler Bing en la icónica serie televisiva "Friends" (1994-2004).

El actor fue encontrado inconsciente en su casa de Los Ángeles, en California, a donde acudió la policía después de las 4:00 p.m. hora local de este sábado tras recibir una llamada los servicios de emergencias por un ahogamiento, informó la cadena CBS, socia de la BBC en EE.UU.

Perry alcanzó el estrellato gracias a la serie "Friends", una comedia sobre seis neoyorquinos solteros que se adentran en la edad adulta que se estrenó en la cadena NBC en 1994 y estuvo en pantalla durante 10 temporadas.

La serie convirtió a Perry y a sus compañeros de reparto -Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc y Matthew Schwimmer- en megaestrellas casi de la noche a la mañana.

"Con una sincronización de vanguardia y una habilidad especial para darle un giro sarcástico a cualquier conversación, el personaje de Chandler tuvo los mejores chistes de la serie", recordó la revista The Hollywood Reporter (THR).

"Pero su tono sarcástico enmascaraba una inseguridad que también lo convertía en uno de los más torpes del grupo. La inquietud y vulnerabilidad de Chandler llevaron a algunas de las situaciones más divertidas del programa, pero también a algunos de sus momentos más conmovedores", escribió THR tras conocerse la noticia del fallecimiento de Perry.

Getty Images Perry junto al resto del elenco de "Friends".

"Devastados"

"Estamos devastados por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew Perry", compartió en un comunicado Warner Bros. Television Group, la compañía que produjo "Friends".

“Matthew era un actor increíblemente talentoso y una parte indeleble de la familia de Warner Bros. Television Group. El impacto de su genio cómico se sintió en todo el mundo y su legado vivirá en los corazones de muchas personas. Este es un día desgarrador y enviamos nuestro amor a su familia, a sus seres queridos y a todos sus devotos fans”.

En su libro de memorias “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” (Amigos, Amantes, y la Gran Cosa Terrible), publicado en 2022, Perry relató su lucha de décadas contra su adicción al alcohol y los opioides.

Su abuso de sustancias le ocasionó graves problemas de salud, incluida una hospitalización durante cinco meses en 2018 tras una ruptura de colon.

Nacido en Massachusetts en 1969, Perry se crió en Ottawa, Canadá, donde asistió a la escuela primaria con Justin Trudeau, quien más tarde se convirtiría en primer ministro del país.

Se mudó a Los Ángeles cuando era un adolescente. Interpretó a Chazz Russell en "Boys Will Be Boys" entre 1987 y 1988, y también apareció en series como "Growing Pains".

Pero la fama internacional le llegó con "Friends", una de las series más exitosas de todos los tiempos.

En 2016, Perry dijo en una entrevista con la BBC que no podía recordar tres años de filmación de "Friends", debido a su consumo de alcohol y drogas.

El actor también apareció en películas como "Fools Rush In", "Almost Heroes" y "Whole Nine Yards".

BBC

