Muere a sus 90 años el actor Sean Connery

ESTADOS UNIDOS.- El famoso actor de origen escocés, Sean Connery, conocido entre muchos otros papeles por dar vida al súper espía James Bond, falleció este día a sus 90 años.

Según agencias noticiosas la noticia fue confirmada por la propia familia del actor a la BBC.

El actor fue el primero en llevar el papel de 007 a la pantalla grande y apareciendo en siete de los thrillers de espías.

Su carrera como actor abarcó décadas y sus numerosos premios incluyeron un Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro.

Breaking News: Sean Connery dead. The „James Bond“ actor dies aged 90. R.I.P #SeanConnery pic.twitter.com/gwozBPnOcy — DW Culture (@dw_culture) October 31, 2020

Películas de Sir Sean incluyen The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade y The Rock.

A la fecha es considerado como el el mejor actor que interpretó al 007 en la franquicia de larga duración, y a menudo se le menciona como tal.

El legendario actor británico Sean Connery, conocido sobre todo por sus interpretaciones de James Bond, ha muerto a los 90 años.https://t.co/ODtF5rdWhV pic.twitter.com/IpuOcr2fpI — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 31, 2020

El premio Oscar llegó en 1988, cuando fue nombrado mejor actor de reparto por su papel de policía irlandés en Los intocables.

Thomas Sean Connery nació en Edinburgo el 25 de agosto de 1930 y en su juventud pasó por muchos empleos, incluyendo servicio en la fuerza naval, hasta posar artísticamente.

Era aficionado al culturismo y su primera aparición en el cine fue en 1954 como extra.