Muere Michael Nesmith, guitarrista de The Monkees y pionero de la industria de los videos musicales

Michael Nesmith, cantante, guitarrista y compositor del popular conjunto de pop de la década de 1960 The Monkees, murió a la edad de 78 años.

El cuarteto -que incluía a Davy Jones, Peter Tork y Mickey Dolenz- alcanzó el éxito con los temas Daydream Believer y I´m a Believer y además The Monkees fueron estrellas de un popular programa cómico de televisión.

Nesmith escribió numerosas canciones, entre ellas Listen To The Band, Sunny Girlfriend y Tapioca Tundra.

En un comunicado, la familia dijo que había "fallecido esta mañana (viernes) en su hogar, rodeado de su familia, en paz y de causas naturales".

El único sobreviviente de la banda, Micky Dolenz, expresó que se sentía "desconsolado" de "perder a un querido amigo y compañero".

"Me siento muy agradecido haber podido pasar los últimos meses juntos haciendo lo que más amábamos -cantar, reír y hacer rutinas cómicas", escribió en Twitter.

Nesmith y Dolenz acababan de concluir una gira con The Monkees el mes pasado y el agente del grupo Andrés Sandoval dijo: "La gira fue una verdadera bendición para muchos. Y al final yo sé que Michael estaba en paz con su legado que incluía composición de canciones, actuación, dirección y muchas ideas y conceptos innovadores".

"Estoy seguro de que la genialidad de tuvo resonará y brindará el amor y la luz hacia las cuales siempre se dirigía".

Nesmith murió de deficiencia cardíaca en su casa en Carmel Valley, California, el viernes, según dijo un portavoz de la disquera Rhino a la BBC.

Originalmente, The Monkees fueron creados como un grupo de pop ficticio para un programa de TV y se volvieron famosos con los temas que habían sido escritos por otros para que cantaran en el programa.

Pero Nesmith, Dolenz, Peter Tork y el británico Davy Jones lograron independizarse y tomar control de su música.

"Éramos unos chicos con nuestros propios gustos musicales y nos sentíamos mejor tocando las canciones que nos gustaban o que escribíamos, en lugar de las canciones que nos pasaban", contó Nesmith a la revista especializada Rolling Stone en 2012.

El grupo se disolvió en 1969, después de lo cual Nesmith logró dos éxitos en la cartelera de EE.UU. con su conjunto First National Band. También fue autor de la canción Different Drum, que se convirtió en un gran éxito y lanzó la carrera de Linda Ronstadt.

Después de filmar un video musical para su tema Rio en 1977, Nesmith tuvo la idea para un programa de TV que consistiera completamente de videos promocionales.

"Discos de audio se tocan en la radio, así que grabaciones de video deberían poderse tocar e video -en televisión", escribió en sus memorias. "Debería haber un componente de difusión para el video musical de la misma manera que hay para discos".

Nesmith llamó su idea PopClips, y luego vendió esa propiedad intelectual a la empresa mediática Time Warner, que la desarrolló para crear y lanzar MTV.

Midge Ure, un destacado roquero británico de los 80 y coorganizador de los conciertos benéficos Band Aid, Live Aid y Live 8, rindió tributo a Nesmith, describiéndolo como un "talentoso pero subestimado músico, autor y artista de video".

