Muere Michael Gambon, quien interpretó al profesor Albus Dumbledore en Harry Potter y al detective Maigret

Getty Images Michael Gambon fue reconocido por su versatilidad.

El reconocido y aclamado actor irlandés Michael Gambon falleció este jueves en un hospital a los 82 años, según informó su familia.

Para los más jóvenes Gambon es conocido como el profesor Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter.

Pero en su larga trayectoria se destacan sus apariciones en película como Fantastic Mr.Fox (“El fantástico Sr. Zorro”) y The Cook, the thief, his wife & her lover (“El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante”).

Así como la serie The Signing Detective (“El detective cantante”) y su interpretación del detective francés Maigret.

La noticia la compartió su viuda y su hijo que informaron que su "amado esposo y padre" falleció en paz, con su familia a su lado, tras sufrir una neumonía.

BBC

