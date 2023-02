Muere Leiji Matsumoto, el legendario creador de mangas conocido por sus épicos mundos galácticos como Queen Emeraldas y Galaxy Express 999

AFP

El legendario artista de manga Leiji Matsumoto, cuyo verdadero nombre era Akira Matsumoto, falleció por una insuficiencia cardíaca aguda el pasado lunes 13 de febrero, informó Studio Leijisha en un comunicado.

Matsumoto era conocido por sus épicas sagas de ciencia ficción, incluidas Galaxy Express 999, Queen Emeraldas y Space Battleship Yamato.

Su trabajo a menudo incluía temas contra la guerra e historias emocionales.

La hija de Matsumoto y directora del estudio, Makiko Matsumoto, señaló que su padre "se embarcó en un viaje al mar de las estrellas. Creo que vivió una vida feliz, pensando en seguir dibujando historias como artista de manga".

Nacido en 1938 en la ciudad de Kurume, en el suroccidente de Japón, Matsumoto tenía solo 15 años cuando su trabajo debut, "Las aventuras de una abeja melífera" (Mitsubachi no Boken), se publicó en una revista de manga.

Después de terminar la escuela secundaria, se mudó a Tokio para perseguir su sueño de convertirse en artista profesional.

En 1961, se casó con Miyako Maki, una reconocida creadora de manga y una de las primeras artistas femeninas del género en Japón. Juntos colaboraron en varios proyectos y el creador cambió su nombre a Leiji Matsumoto.

Su gran oportunidad llegó una década después de que publicara Otoko Oidon, una serie sobre la vida de un joven pobre que se preparaba para los exámenes universitarios. Tuvo un gran éxito y ganó el Premio de Manga Kodansha.

Varios de sus cómics se convirtieron en series de televisión de animé, incluida la epopeya de ciencia ficción Capitán Harlock: pirata espacial, que sigue las aventuras de un paria convertido, precisamente, en pirata espacial.

El drama de la guerra

Más de 150 de sus historias de manga representan la tragedia de la guerra: Matsumoto tenía siete años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Muchos años después, dijo que se había inspirado en su propio padre, que había sido piloto de élite del ejército y le había enseñado que la guerra nunca debe librarse porque "destruye tu futuro".

Zack Davisson, un escritor californiano que ha traducido gran parte de la obra de Matsumoto, dijo en Twitter que el mundo ha perdido a un "gigante absoluto".

Agregó que la representación de Matsumoto de niños y jóvenes emocionalmente vulnerables mostraba que estaba bien tener sentimientos: "Star Blazers y Galaxy Express fueron un golpe en el estómago. La gente... murió. La gente... lloró. La gente... se enamoró".

"Había una inmensa tristeza en sus obras, una grandeza que no se ve en ningún otro lugar. Todo envuelto en poderosas imágenes que eran igualmente mitológicas y futuristas", dijo Davisson.

Getty Images En 2011, Leiji Matsumoto durante la presentación de la película Albator, también conocido como el Capitán Harlock.

El dúo francés Daft Punk era fanático del trabajo de Matsumoto y le encargó que creara varios videos musicales animados para ellos, en particular para la canción One More Time, lanzada en 2000.

Ambos miembros, Thomas Bangalter y Guy-Manuel de Homem-Christo, describieron a Matsumoto como uno de sus héroes de la infancia.

Juntos también hicieron la película Interstella 5555, que cuenta la historia de una banda de alienígenas de animé. La publicación japonesa Pen Online lo describió como "un éxito de culto incluso antes de que saliera".

En 1999, se erigieron varias estatuas de bronce en la ciudad portuaria japonesa de Tsuruga, cada una de las cuales representaba un personaje o una escena de Space Battleship Yamato y Galaxy Express 999.

Matsumoto recibió prestigiosas medallas culturales y artísticas de Japón, incluida la Orden del Sol Naciente, y el gobierno francés le otorgó el Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.

Sus obras han sido adaptadas desde hace mucho tiempo y tuvieron derivaciones debido a su popularidad, que influyeron en generaciones de fanáticos del manga y el animé.

