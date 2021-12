Muere Joan Didion, la icónica escritora que narró la decadencia de la cultura y la política de EE.UU.

Getty Images

Se dijo que nadie escribía mejor prosa que ella en inglés, que sus libros eran "como rayos láser punzantes" y que su pluma era "fría, concisa y distintiva".

Pero la voz literaria de Joan Didion, una de las autoras y periodistas más reconocidas de las últimas décadas en EE.UU., se apagó este jueves.

Según confirmó la editorial Knopf, la escritora falleció como consecuencia de la enfermedad de Parkinson a los 87 años.

"Nos contamos historias para vivir", dijo una vez y habló del acto de escribir con más astucia que quizás cualquier otra persona.

Un ícono literario que hizo una aguda crónica de la cultura estadounidense de los 60 y 70 (dijo que la década de 1960 había acabado el día que mataron a la actriz Sharon Tate), Didion también incursionó en el cine como guionista, incluida la película de 1976 "Nace una estrella".

La incisiva novelista y ensayista fue alabada por los críticos por su análisis de la fragmentación de la vida estadounidense en libros como Slouching Towards Bethlehem, de 1968, y The White Album, de 1979.

En The Year of Magical Thinking, que ganó el premio Pulitzer, transformó en prosa su dolor tras la muerte de su marido y en numerosos artículos de prensa relató también la vida cotidiana de su natal California.

De hecho, su colega Martin Amis la describió una vez como una "poeta del Gran Vacío Californiano".

Admiración

Fue venerada por legiones de escritores jóvenes y aspirantes por su prosa distante y concisa.

Se decía que Didion era ferozmente protectora de su trabajo y no revelaba el tema de sus libros incluso ni a sus amigos más cercanos hasta que estaban listos para su publicación.

Recibió la Medalla Nacional de las Artes en 2013 del entonces presidente Barack Obama, quien la describió como "una de las escritoras estadounidenses más célebres de su generación" y "una de las observadoras más agudas y respetadas de la política y la cultura estadounidenses".

"No quería una ventana al mundo, sino el mundo mismo", escribió en su colección de ensayos Déjame decirte lo que quiero decir, publicado este año.

Getty Images El dolor por la muerte de su esposo y de su hija fue reflejado en sus novelas.

Nacida en Sacramento en 1934, estudió en la Universidad de California en Berkeley.

Empezó su vida como escritora en el periodismo, trabajando para la revista Vogue después de graduarse en 1956.

Sus novelas incluyen Play It as It Lays de 1970, que exploró y expuso la cultura cinematográfica de Hollywood.

También adaptó para el teatroThe Year of Magical Thinking, su desgarradora, reflexiva y galardonada novela sobre la pérdida de su marido, John Gregory Dunne.

Vanessa Redgrave protagonizó la producción inaugural en Broadway en 2007.

También ese año, Didion recibió la Medalla de la National Book Foundation por su contribución distinguida a las letras estadounidenses "por su distintiva mezcla de prosa sobria, elegante e inteligencia feroz".

Se convirtió en una de las principales exponentes del movimiento del Nuevo Periodismo, en su mayoría masculino, junto a Tom Wolfe, Truman Capote y Gay Talese.

En 2005, el dolor se convirtió nuevamente en una inspiración no deseada después de que su hija adoptiva, Quintana Roo, muriera de pancreatitis aguda a la edad de 39 años.

Didion canalizó su pérdida en las memorias de 2011 Blue Nights.

Shelley Wagner, su editora en Knopf, dijo que Didion había sido "una narradora de verdades sabia y sutil".

"Lamentaremos su muerte pero celebraremos su vida, sabiendo que su trabajo inspirará a las generaciones futuras de lectores y escritores", agregó Wagner.

