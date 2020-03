Muere Ernesto Cardenal, el sacerdote símbolo de la poesía y revolución de Nicaragua

MANAGUA, Nicaragua

A los 95 años de edad falleció hoy el escritor Ernesto Cardenal a causa de complicaciones de salud, como lo informaron fuentes cercanas a él.

El también sacerdote de la Teología de la Liberación, se convirtió a lo largo de su vida en una figura con reconocimiento internacional: Por su compromiso con los más pobres, con las injusticias y su rechazo a las dictaduras latinoamericanas, así como por su obra literaria.



Al recibir en 2012 el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía dijo:

Mi poesía tiene un compromiso social y político, mejor dicho, revolucionario. He sido poeta, sacerdote y revolucionario"

Manifestó abiertamente su apoyo a la Revolución Sandinista, que tuvo lugar de 1979 a 1990, durante la cual fue Ministro de Cultura. Al respecto en 2007 en una entrevista de la BBC Mundo declaró: "Al principio le había dicho a los líderes guerrilleros que estaba de acuerdo con sus metas pero no con sus métodos, pero ante la dictadura de Somoza, la única vía posible era la lucha armada”.

Nacido en Granada el 20 de enero de 1925, en la cuna de "una de las familias más respetables del país", se le había trazado la carrera de Derecho como su trayectoria de vida. Pero para él su vocación era muy distinta, al escribir en sus memorias tituladas "Vida Perdida" lo siguiente: "Yo no me iba a saciar con nadie, sólo con Dios -cosa que Dios sabía, pero yo no sabía”.

Por sus conflictos ideológicos y de principios con la jerarquía católica, aunado a desafiar la prohibición del papa Juan Pablo II de que sacerdotes ocuparan cargos gubernamentales, el papa polaco ordenó suspender a divinis al nicaraguense. Dicha pena le impediría el ejercicio del sacerdocio por casi 35 años. Sería hasta febrero de 2019 cuando el papa Francisco decidió revocar la pena. Así ese mismo mes Cardenal celebró misa, asistido por el nuncio papal en Nicaragua.

En otro fragmento de la entrevista concedida a BBC Mundo, el reconocido poeta señala:

El cristianismo tal como lo vemos en el Vaticano, no es el que Cristo quiso para la iglesia; pero mi fe es en Cristo, no en el Vaticano; si el Vaticano se aparta de Cristo, yo sigo con Cristo”.

El autor de El Evangelio en Solentiname se convirtió en un fuerte crítico del partido sandinista, por lo que en 1994 renunció públicamente. También del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, quien hasta el momento ha estado 18 años en el poder y a quien consideraba muy alejado de los principios de la revolución que vivió el país centroamericano.

El también escultor acusó a Ortega de una "persecución política y “acoso judicial”, ya que después ser absuelto en 2005 de incumplimiento de contrato de una antigua colaboradora, en febrero de 2017 fue condenado a pagar US$800.000 por "daños y perjuicios". También se le congelaron sus cuentas. La antigua colaboradora es cercana al gobierno de Ortega.

Participó durante las protestas de abril de 2018 para denunciar al gobierno orteguista por crímenes de lesa humanidad. En diciembre de ese mismo año recibió el Premio Internacional Mario Benedetti, y se lo dedicó a Álvaro Conrado, un joven de 15 años que murió en las protestas.

