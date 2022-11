Muere Christine McVie, cantante de la emblemática banda británica Fleetwood Mac y autora de grandes éxitos como "Little Lies"

Getty Images

Christine McVie, cantante de la emblemática banda británica Fleetwood Mac y autora de algunas de sus canciones más famosas, murió este miércoles a los 79 años, informó su familia.

La artista era vocalista y tecladista de la banda y estuvo detrás de éxitos como Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me y Songbird.

Murió en paz en un hospital en compañía de su familia, según un comunicado.

McVie dejó Fleetwood Mac en 1998, después de 28 años, pero regresó en 2014.

"Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada, amada universalmente", dice la declaración de la familia.

Su nombre de soltera era Christine Perfect, y luego tomó el apellido McVie al casarse con el bajista de Fleetwood Mac, John. Ella se unió al grupo en 1971.

Fleetwood Mac fue una de las bandas de rock más conocidas del mundo en las décadas de 1970 y 1980.

Su álbum Rumors de 1977, inspirado en las rupturas de los McVie y la otra pareja de la banda, Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, se convirtió en uno de los más exitosos de todos los tiempos, con más de 40 millones de copias vendidas en todo el mundo.

"Como si nunca me hubiera ido"

McVie fue una de los ocho miembros de la banda incluidos en el Salón de la Fama del Rock'n'Roll en 1998.

El mismo año después del éxito de su álbum en vivo The Dance se retiró a Kent, argumentando que el miedo a volar le hacía dejar la banda.

Pero redescubrió su amor por la actuación en una aparición única con la banda en el O2 de Londres en 2013 y volvió con ellos un año después.

"Fue increíble, como si nunca me hubiera ido. Volví a subir al escenario y allí estaban las mismas caras de siempre", le dijo al diario The Guardian en ese entonces.

En 2017, le dijo al programa Desert Island Discs de BBC Radio 4 que después de dejar la banda había desarrollado agorafobia, un tipo de trastorno de ansiedad en el que tienes miedo a lugares o situaciones que pueden causarte pánico.

"Tuvimos mucha suerte de tener una vida con ella", publicó la banda sobre McVie, en Twitter.

"Individualmente y juntos, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos. La extrañaremos mucho", añadió.

