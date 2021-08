Muere Charlie Watts: el tributo de Mick Jagger y Keith Richards al baterista de los Rolling Stones

PA Media

Tras la muerte este martes a los 80 años del baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, sus compañeros en la banda británica decidieron rendirle homenaje a través de las redes sociales.

El cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards publicaron sendas emotivas imágenes en sus cuentas como tributo a quien fuera miembro del grupo por más de 50 años.

Las publicaciones de ambos no cuentan con texto alguno, probablemente por la dificultad de expresar con palabras sus sentimientos tras la muerte de Watts.

Richards compartió una foto de una batería -el instrumento de Watts- en la que se ve un letrero que dice "cerrado".

Jagger, por su parte, publicó una foto de Watts sentado tras una batería y con una amplia sonrisa.

La imagen fue tomada en una actuación de Watts con su propia banda de jazz, The ABC and D of Boogie Woogie, en el Casino de Herisau, Suiza, en enero de 2010.

Uno de los mejores bateristas

Watts falleció este martes en un hospital de Londres, según comunicó el publicista de la banda.

La noticia llegó semanas después de que se anunciara que se perdería la gira de los Rolling Stones por Estados Unidos a partir del próximo mes para recuperarse de un procedimiento médico no especificado.

En 2004, Watts fue tratado por cáncer de garganta.

El baterista fue miembro de los Stones desde enero de 1963, cuando se unió a Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones.

Watts los ayudó a convertirse, junto a los Beatles, en una de las bandas que acercaron el rock'n'roll a las masas en la década de 1960 con clásicos como (I Can't Get No) Satisfaction, Jumpin 'Jack Flash, Get Off My Cloud y Sympathy for the Devil.

PA Media

En 2016, Watts ocupó el puesto 12 en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos.Tras conocerse la noticia, miles de personas de todo el mundo mostraron su tristeza y enviaron sus condolencias a su esposa Shirley, su hija Seraphina y su nieta Charlotte.En el comunicado con el que anunció su muerte, su publicista lo describió como "un querido esposo, padre y abuelo" y "uno de los más grandes bateristas de su generación".

