Muere Charlie Watts: el día que el baterista de los Rolling Stones propinó un puñetazo al cantante Mick Jagger

Getty Images Mick Jagger y Charlie watts protagonizaron una sonada pelea que puso en jaque su relación como miembros de los Rolling Stones.

Charlie Watts, quien murió este martes a los 80 años de edad, se caracterizó siempre por ser uno de los miembros más relajados de los Rolling Stones.

El baterista de la banda británica mostró siempre una personalidad más afable y trató de evitar ser el centro de atención del grupo concediendo pocas entrevistas.

Sin embargo, más de 50 años de carrera con el grupo dan para mucho y son cientos las anécdotas que surgieron de esta convivencia que ahora, con motivo de su fallecimiento, muchos vuelven a recordar.

Una de las más comentadas fue la pelea, con puñetazo incluido, que el tranquilo Watts llegó a mantener con el mismísimo Mick Jagger y que demuestra que su relación estuvo marcada por altos y bajos.

¿El motivo de la disputa? Que el cantante se hubiera referido a él como "mi baterista".

"Mi baterista"

El incidente fue descrito tanto en "Vida", la autobiografía del guitarrista Keith Richards publicada en 2010; como en el libro Under their thumb escrito por Bill German, editor de un fanzine de los Rolling Stones que siguió de cerca a la banda durante casi dos décadas y logró entrevistas y material inédito.

Según este último, la pelea tuvo lugar en Ámsterdam en 1984, cuando Jagger era una de las personas más famosas del mundo.

El grupo mantenía en Países Bajos una reunión para debatir sobre si debían continuar o separarse.

"Nada de esto debería importarte porque tú eres solo mi baterista", le dijo Jagger a Watts según la publicación de German.

Lejos de reaccionar en el momento, Watts regresó a su habitación del hotel en el que se alojaban. Tras meditar sobre lo ocurrido, se puso los zapatos y fue hasta el cuarto de Jagger.

Una vez que le abrió la puerta, el baterista le propinó directamente un puñetazo en la mandíbula. "No soy tu baterista, tú eres mi maldito cantante", le dijo.

Sin más que añadir, Watts dio media vuelta y se alejó tranquilamente de la habitación.

"El trasero de Mick"

Keith Richards confirmó el episodio del puñetazo en su autobiografía, aunque con algunas diferencias en la historia.

Según su relato, él y Jagger regresaron al hotel de Ámsterdam tras una noche de fiesta a las 5:00 de la mañana y el cantante quiso entonces llamar a Watts.

"Le dije: 'No le llames, no a esta hora'. Pero lo hizo, y le dijo: '¿Dónde está mi baterista?'. No hubo respuesta, y colgó el teléfono", se lee en el libro.

Según Richards, 20 minutos después alguien tocó a la puerta de la habitación en la que estaba con Jagger. Era Charlie Watts, quien lejos de presentarse en pijama a esa hora, lucía perfectamente vestido con traje, corbata y perfume.

"Abrí la puerta y él ni siquiera me miró, pasó directamente a mi lado, se plantó ante Mick y dijo: 'Nunca me vuelvas a llamar tu baterista'. Luego lo agarró por las solapas de la chaqueta y le dio un gancho de derecha", contó Richards.

Según el guitarrista, fue necesaria su intervención para que la pelea no fuera a más, e incluso 12 horas después, Watts estaba decidido a golpearlo de nuevo.

Sea como fuere, la relación entre cantante y baterista se recompuso y así lo confirmaron en numerosas entrevistas décadas después de su famosa pelea.

"Supongo que la edad nos ha suavizado un poco. Mick es una gran persona si tienes un problema ", dijo Watts en 2012 a la publicación británica The Daily Record.

"¿Estás harto de ver el trasero de Mick después de todos estos años", le cuestionó un fan en 2015 en una sesión de preguntas y respuestas en Twitter, en referencia a su posición en el escenario respecto al cantante de la banda.

"No. Es una de las mejores vistas del país", respondió Watts riendo.

Este martes, horas después de que se conociera la muerte de su compañero, Jagger le rindió homenaje a través de su cuenta de Twitter.

Lo hizo con una simple publicación sin texto alguno, y que solo mostraba una foto de Watts ante su batería y con una amplia sonrisa.

