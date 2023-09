Muela del juicio de una mujer causó que su lengua se volviera negra y que ella quedara en coma; le habían dicho que sólo tenía gripe

Caitlin Alsop estaba disfrutando de una “cena tranquila” con amigos cuando, de repente, su vida dio un vuelco. En los días anteriores, la mujer australiana de 27 años se había sentido “un poco” mal, pero después de consultar a su médico, éste quedó convencido de que simplemente tenía gripe, informa el NY Post.

Y entonces me lo tomé muy con calma. El sábado estaba con mis amigos cenando tranquilamente y sentí [de repente] como si me hubiera mordido la lengua”, recordó Alsop en una entrevista con SEEN TV. "En cuestión de horas mi lengua estaba bastante hinchada y mis vías respiratorias comenzaron a cerrarse un poco… Era muy difícil respirar y en realidad no podía hablar", dijo Alsop.